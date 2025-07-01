陳智菡稱彭振聲說：我不在了 律師可以把真相都說出來

台北市前市長柯文哲涉京華城容積率弊案上午開庭，台北市前副市長彭振聲出庭應訊時，突然接到妻子墜樓噩耗，當場情緒崩潰，當場哭吼「我不想活了」、「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣？」。民眾黨立法院黨團主任陳智菡指出，彭振聲有告訴她，認罪是不要讓太太擔心，「我不在了，我的律師可以把真相都說出來」。

陳智菡在臉書指出，彭振聲有對她說，自己沒有收廠商紅包、犯了什麼罪？

陳智菡說，彭振聲說自己在台北市政府任職期間，所有督導過的建設廠商、帳戶都被檢察官查了又查、翻了又翻，什麼也沒有查到，「他說當初認罪是不要讓太太擔心，『我不在了，我的律師可以把真相都說出來』。」

陳智菡透露，彭振聲不滿說道「我的國家怎麼變這樣」、「我對得起國家」、「我為什麼要進台北市政府服務」。陳智菡說，她聽見一個一生戮力從公的公務員，最悲痛的吶喊。

民眾黨發言人張彤稍早也在媒體群組表示，彭振聲至親離世，懇請體諒家屬悲痛心情，「不要跟拍、偷拍、追訪，拜託給家屬一點空間與尊重。」

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