趙少康：有黨證涉案就輕縱 對藍白政治人物就關到死？

台北市前副市長彭振聲捲京華城容積率弊案，開庭前接獲妻子墜樓噩耗。中廣前董事長趙少康表示，柯文哲等人已被羈押超過7個月，此案不該再拖，呼籲司法機關速審速結，減輕當事人跟家屬的沉重壓力。

趙少康指出，京華城容積率案早進入法院審理階段，但是除了彭振聲認罪被交保，其他人即使已偵結起訴，還是繼續被羈押禁見。今天傳出令人遺憾的悲劇，除了提醒大家生命可貴，更要呼籲司法機關速審速結，減輕當事人跟家屬的沉重壓力。

趙少康認為，這個案子實在拖太久了，柯文哲等人已被羈押超過7個月，又被繼續延押，就算是押人取供，供詞也都取完了，沒有理由一直把人關著，讓當事人跟家人都要承受沉重壓力。

趙少康說，正常司法程序，一定是證據收集完善了才會起訴，既然蒐證完成，就不怕串證，應該馬上放人，不論是柯文哲還是黃呂錦茹都一樣。台北市黨部主委黃呂錦茹年事已高，身體本來就不好，柯文哲也在羈押期間動了手術，獄中的環境差，他們的家人心情焦急、憂慮，不堪其擾，可想而知。

趙少康表示，法律必須顧及人道，有罪判罪，無罪就盡快還人清白，怎麼能對藍白政治人物就關到死，有黨證的人涉案就被輕縱，甚至可以逃亡？凡事講求公平、公道，難怪台灣司法不被人民信任，會被懷疑司法成為執政黨整肅異己的工具，政治迫害斧鑿斑斑。