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禮堂辦公不能吹冷氣及交談 雲林褒忠鄉長涉霸凌移送監察院

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨籍雲林縣褒忠鄉長陳建名被申訴涉職場霸凌，包括要求申訴人至生命紀念園區打掃、公墓拍墓碑照片、限制在禮堂辦公不准吹冷氣及與他人交談，縣府申評會認定霸凌屬實，移交監察院審查。記者陳雅玲／攝影
民進黨籍雲林縣褒忠鄉長陳建名被申訴涉職場霸凌，包括要求申訴人至生命紀念園區打掃、公墓拍墓碑照片、限制在禮堂辦公不准吹冷氣及與他人交談，縣府申評會認定霸凌屬實，移交監察院審查。記者陳雅玲／攝影

民進黨籍雲林縣褒忠鄉長陳建名被申訴涉職場霸凌，包括要求申訴人至生命紀念園區打掃、公墓拍墓碑照片、限制在禮堂辦公不准吹冷氣及與他人交談，縣府申評會認定霸凌屬實，移送監察院審查。陳建名表示，他依法行政，相信監察院絕對會做最公正的處理。

雲林縣府接獲褒忠鄉公所職員申訴，指鄉長陳建名涉嫌霸凌，並提出7件霸凌行為，縣府召開「職場霸凌申訴處理評議委員會（申評會）」，經專案小組調查後，認定該職場霸凌案成立。

雲林縣政府表示，申訴人向陳建名提起7項職場霸凌申訴事件，除1件無法認定屬實，其餘6件均獲申評會認定屬實，包括要求申訴人至生命紀念園區打掃、至8個公墓拍照墓碑、拒絕商調、意圖一事二罰、要求降調為一職等書記、限制在鄉公所三樓禮堂辦公不准吹冷氣及與他人交談。

雲林縣政府表示，本案事涉鄉鎮市長職場霸凌案件，縣府依地制法第84條，規定直轄市、縣（市）長、鄉（鎮、市）長適用公務員服務法，其行為有違法、廢弛職務或其他失職情事者，準用政務人員懲戒規定。另依公務員懲戒法第2條第1項及第24條第1項等相關規定，已於日前移送監察院審查。

陳建名表示，尊重相關主管機關的人事措施，但是申訴人在刑事案件自己承認登載不實，而且法院判決有罪，雲林縣政府粗糙作為、意圖合意，本來已提供相關佐證，縣政府竟不採納，他擔任公職都是依法行政公正處理，雲林縣府在人事管理和霸凌之間做了最糟糕的判斷跟選擇，相信監察院絕對會做最公正的處理。

雲林 職場霸凌 監察院

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