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說馬英九沒自稱「區長」遭諷 黃暐瀚回敬網友8個字

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
前總統馬英九。本報資料照片
前總統馬英九。本報資料照片

媒體人黃暐瀚說前總統馬英九沒有自稱「區長」，遭到網友冷嘲熱諷、歸納3個原因，包括「看罷免情勢不妙，要歸隊了」、「看來NCC主委應該沒了」、「看來對馬英九還是真愛」，黃暐瀚表示，他看完啞然失笑，以上3種推論，都只有「喜好」，沒有「是非」。中華民國總統直選到今天都快30年了，沒想到部分網友的民主素養，還停留在「黨同伐異」的階段？

賴總統日前團結國家第三講，指2008年馬英九在海協會長陳雲林訪台時自稱「區長」。黃暐瀚曾主跑馬英九新聞多年，他在《POP撞新聞》節目回憶往事時說，他不記得馬英九有自稱區長一事。

為什麼說馬英九沒有「自稱區長」？黃暐瀚表示，「因為他真的沒有」。就像為什麼上周直播為什麼要講「台灣是國家」三部曲一樣，因為馬英九就真的講過。「有就有，沒有就沒有。無法理解為什麼在部分民眾的心中，只非（分）顏色？不論對錯？」

對於網友諷他看罷免情勢不妙，要歸隊了。黃暐瀚說，罷免結果如何還在未定之天，「誰跟你說不妙？」以及網友認為「NCC主委應該沒了」，他表示，「從來沒有的事，等名單公布後，造謠的人要不要道歉？」還有網友說他對馬英九還是真愛。黃暐瀚反問，「所以我又突然不愛賴清德了？」

黃暐瀚表示，難道要因為「挺藍」，就算馬英九說過「台灣是國家」也要裝作沒說過？或是因為「挺綠」，就算馬英九沒自稱「區長」，也要當馬英九有講過？

「先求是非，再分喜好」。黃暐瀚表示，藍綠白的政治選擇，就是「喜好」。但在喜好之前，得先認清事實，懂得是非對錯。對就是對，錯就是錯。

黃暐瀚 馬英九

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