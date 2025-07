新南向3試辦國免簽達陣 涉外人士揭幕後3關鍵

台灣自2016年對新南向國家泰國、汶萊以及菲律賓試辦免簽入境,如今3國達陣免簽互惠,涉外人士揭露幕後三大突破點,包括地緣政治改變,以及外交部長林佳龍力推總合外交跟榮邦計畫提供誘因,最後則是台灣展現長期善意。

繼泰國於去年7月宣布延續對台灣旅客實施免簽證待遇,菲律賓政府今年6月19日宣布7月1日起開放台灣旅客免簽停留14天,外交部長林佳龍另於今年6月23日宣布,即日起持台灣護照可免簽入境汶萊。

外交部上午舉行例行記者會,對此,外交部亞太司長藍夏禮指出,這是泰國、汶萊、菲律賓政府對總合外交政策的誠懇且友善的回應,也是基於台灣與這些東南亞國家既有的實質合作關係,政府期望能藉此進一步加強並深化實質關係。

台灣對前述3國試辦免簽多年,直到近兩年才達到免簽互惠待遇。一名熟知亞太事務的涉外人士今天指出有三大突破點,首先是地緣政治改變促使3國調整實務,再者是林佳龍力推的總合外交跟榮邦計畫提供誘因(incentives)。

涉外人士強調,第三則是政府自2016年單方面對3國試辦免簽,已展現長期善意,上述條件加起來讓3國做出「合理判斷」,台灣對3國是長期耕耘。

被問及如何打動被視為「鐵板一塊」的菲律賓,涉外人士說,菲律賓跟台灣距離近,從高雄飛過去只要一小時,但相對於台商對越南、泰國,甚至是印尼及大馬的投資,台商對菲律賓的投資是輸一大截,各國也要思考台商投資興趣較低的原因。

涉外人士進一步說明,包括林佳龍以及外館都有坦白讓對方知道雙邊經貿狀況,絕對不是一天一夜促成,而台灣政府有榮邦計畫的機會提供台企潛在投資機會,「As long as you do your job(只要你做到該做的)」。

涉外人士說,菲律賓政府在5月放寬政府官員與台灣交流的嚴格限制,這是一個說服的過程;台灣政府藉榮邦計畫辨別可深化合作面向為何,加上台菲經濟走廊的概念,台灣準備好了,那就看對方有沒有做該做的,「不能只有談,而是要有action(作為)」。