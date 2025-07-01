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外交部：即日起放寬有條件式線上換護照

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部指出，自7月1日起，再度放寬「有條件式線上申換護照」適用對象，符合在台灣設籍成年人，持有護照已於逾效期或效期不足6個月且未遺失，護照資料頁記載事項未變更，就可以使用自然人憑證，透過外交部領事事務局「有條件式線上申換護照系統」網頁申請換護照。

外交部指出，從今年暑假開始，民眾在家申換護照措施更便利，只要申請人符合（1）須為在台灣設有戶籍之成年人；（2）現持護照已逾效期或效期不足6個月且未遺失；（3）護照資料頁記載事項未變更，就可以使用自然人憑證，透過外交部領事事務局「有條件式線上申換護照系統」網頁，輕鬆在家申換護照。

外交部提醒，在完成繳費10個工作天後，申請人本人攜帶收據、國民身分證正本及效期不足6個月的現持護照（已逾期的護照則無須攜帶），親自前往選定的領事事務局或外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處領取護照。

此外，自今日起，為提升民眾赴海外商旅便利，以及促進與友好國家的互動交流，菲律賓現以互惠原則，開放持台灣護照人士如以觀光為目的入境菲律賓，可免簽證停留14天，期滿不得延期，且不得改換其他簽證類類別，此舉將有助深化台菲兩國在經貿、投資及觀光等領域的交流合作。

護照 觀光 菲律賓

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