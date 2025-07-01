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江和樹籲彭振聲該講的就講 為墜亡妻洗清寃枉

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員江和樹希望彭振聲能夠勇敢，為自己和妻子洗清寃枉。圖/江和樹提供
台中市議員江和樹希望彭振聲能夠勇敢，為自己和妻子洗清寃枉。圖/江和樹提供

台北市前副市長彭振聲因柯文哲京華城弊案上午準備開庭時，接到妻子輕生消息。竟有網友指這是老婆幫他擋災，希望下次換他的兒女。民眾黨台中市議員江和樹為此喊話「死者為大，不要這麼糟蹋人」，應該要想彭的妻子為什麼會這麼勇敢地跳下來？

江和樹說，我們都有妻子和兒女，大家應該要想如果這次發生在你的身上，你會怎麼樣？

他說，彭振聲被偵辦的時候說程序一切合法，但合法又為什麼要認罪，原來他是以為認罪，就沒事可以交保了。結果檢調一轉頭就反而去辦了他的妻女。

江和樹質疑，這是可以用政治交換、扭曲抹黑來害人嗎？他感覺，政治已經介入司法，希望彭振聲要勇敢替老婆洗清冤枉，該講的就講。如果柯文哲真的有指示他怎麼做，他講沒關係，但是如果沒有，也要勇敢講出來。人生沒有活很久，要為未來留一個名。相信大家很不捨，也希望他能夠節哀。

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江和樹 彭振聲 妻子

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