花蓮、南投縣黨部遭搜索 蔣萬安：司法是否公平公正民眾會檢驗

台北市長蔣萬安上午出席北捷遊憩公司開幕啟動儀式，針對大罷免7月26日投票，國民黨花蓮黨部要辦兩場「花蓮反惡罷團結大會」，但在活動前卻驚傳縣黨部遭到搜索，主委盧新榮被帶走，蔣萬安表示「司法是否公平公正，民眾都會檢驗」，並強調現在最後剩下20幾天，在台北市五席國民黨立委，是去年透過選舉民眾一票一票選出來，他們在立院的表現大家有目共睹，一定會堅定與五位立委站在一起度過大罷免。

北捷遊憩事業公司正式成立，蔣萬安也表示，台北市政府首度融合自然生態、親子娛樂、體育展演與城市文化，打造全國唯一的休閒資產組合，旗下經營台北小巨蛋、兒童新樂園及貓空纜車三大指標場域，期待全新企業品牌能跳脫框架，善用多年來經營累積的專業技術與服務經驗，進一步引進專業人才與創新思維，讓台北邁向國際級休閒城市的目標。 北捷遊憩公司上午正式成立，台北市長蔣萬安（右三）、北捷遊憩公司董事長黃清信（左三）等出席共同主持啟動儀式，並邀請台北捷運吉祥物捷米搭配台北小巨蛋、兒童新樂園貓空纜車專屬IP，帶來精采開幕表演。記者曾學仁／攝影 北捷遊憩公司上午正式成立，台北市長蔣萬安（右三）、北捷遊憩公司董事長黃清信（左三）等出席共同主持啟動儀式，並邀請台北捷運吉祥物捷米搭配台北小巨蛋、兒童新樂園貓空纜車專屬IP，帶來精采開幕表演。記者曾學仁／攝影 北捷遊憩事業股份有限公司上午正式成立，台北市長蔣萬安（圖）出席主持啟動儀式，並邀請台北捷運吉祥物捷米搭配台北小巨蛋、兒童新樂園貓空纜車專屬IP，帶來精采開幕表演。記者曾學仁／攝影