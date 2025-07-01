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「投保法」三讀 得跨公司解任董監事保障投資人權益

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院上午舉行院會審查法案，在條文內容朝野均已達成共識情況下，又時值大罷免前夕，部份立委忙於經營選區，議場內與會立委不多，各黨也僅派部份代表與會。記者杜建重／攝影
立法院上午舉行院會審查法案，在條文內容朝野均已達成共識情況下，又時值大罷免前夕，部份立委忙於經營選區，議場內與會立委不多，各黨也僅派部份代表與會。記者杜建重／攝影

立法院會今三讀修正通過「證券投資人及期貨交易人保護法」部分條文，未來公司董事或監察人若涉有證券詐欺、非常規交易、侵占、背信等不法行為，得跨公司解任。

過去投保法僅針對操縱股價、內線交易、期貨詐欺等三種不法行為，投保中心可代表投資人提起訴訟、要求解任，卻與訴訟實務不符，行政院會先前提案「證券投資人及期貨交易人保護法」部分條文修正草案。立法院財政委員會在6月11日初審，立法院院會今三讀修正通過。

三讀條文規範，公司董事或監察人有財務報告或公開說明書不實等證券詐欺、非常規交易、侵占、背信等不法行為，亦屬不適合擔任董事、監察人職務之情事，不論其是否執行所任公司業務，均有予以解任之必要，因此修正將違反該等行為之情形，明文列舉為保護機構得提起代表訴訟、解任訴訟之獨立事由。

三讀條文指出，為因應保護機構未來業務發展所需經費，除當年度保護基金孳息外，將歷年保護基金孳息支應業務支出賸餘撥回基金累積數之合計，一併作為保護機構之經費來源。修正施行前，已依第10條之1第1項規定提起之訴訟事件尚未終結者，適用修正施行後之規定；修正條文自公布日施行。

另外，今日修法也通過附帶決議一項，本次修法通過附帶決議一項，針對「證券投資人及期貨交易人保護法」第10條之1之解任事由，是否擴及洗錢或貪汙等不法態樣，請財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心於6個月內研議納入證券投資人及期貨交易人保護法。

立法院院會上午審查「證券投資人及期貨交易人保護法」部分條文，立法院院長韓國瑜敲槌三讀通過。記者杜建重／攝影
立法院院會上午審查「證券投資人及期貨交易人保護法」部分條文，立法院院長韓國瑜敲槌三讀通過。記者杜建重／攝影

詐欺 立法院 投資人

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