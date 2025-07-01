陳其邁「交棒說」餘波盪漾 柯志恩、許智傑等人回應了

高雄市長陳其邁昨出席活動，台上致詞說要交棒給選市長的人，恰巧台下只坐著立委邱議瑩，遭外界解讀「正式表態挺邱」。市府今天澄清，此說法沒有指涉任何特定人。立委柯志恩認為陳其邁在初選結果出爐前不會公開表態；立委許智傑及賴瑞隆說，這是市長的玩笑話。

市長陳其邁昨出席「領航星號」首度掛靠高雄港活動，致詞時說「每天眼巴巴看人上船，唯一不是能上船的人是他，今天要選市長的也來，恨不得現在棒子就交給他，我就可以雲遊四海，以海為家」，因現場僅邱議瑩一人出席，遭外界解讀陳其邁表態支持邱議瑩。

立委柯志恩在林園受訪時表示，地方的確盛傳陳其邁比較支持邱議瑩，但她個人認為，陳其邁在初選確認之前，應該不會公開表態，她也要提醒市長，應該要選一個最好的交棒人，但不是民進黨的人。

立委賴瑞隆說，市長陳其邁是市長初選小組的委員，也是大家的「桶箍」，「也曾講過徒弟、明日之星」等話語，在很多場合會開玩笑，大家不要過度放大解讀，要用平常心看待，不要害陳其邁市長。

立委許智傑則說，此事是「聽話聽尾聲」，市長很愛開玩笑，應該是玩笑跟心聲一起講，市長也公開講很多次，「許智傑是我同學，我比他帥，所以我比他先當市長」，至於心裡真正的想法，還是要問市長。