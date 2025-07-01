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陳其邁「交棒說」餘波盪漾 柯志恩、許智傑等人回應了

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩今天參加林園漁會的漁民節慶祝活動，跟現場鄉親握手致意。記者徐白櫻／攝影
國民黨立委柯志恩今天參加林園漁會的漁民節慶祝活動，跟現場鄉親握手致意。記者徐白櫻／攝影

高雄市長陳其邁昨出席活動，台上致詞說要交棒給選市長的人，恰巧台下只坐著立委邱議瑩，遭外界解讀「正式表態挺邱」。市府今天澄清，此說法沒有指涉任何特定人。立委柯志恩認為陳其邁在初選結果出爐前不會公開表態；立委許智傑及賴瑞隆說，這是市長的玩笑話。

市長陳其邁昨出席「領航星號」首度掛靠高雄港活動，致詞時說「每天眼巴巴看人上船，唯一不是能上船的人是他，今天要選市長的也來，恨不得現在棒子就交給他，我就可以雲遊四海，以海為家」，因現場僅邱議瑩一人出席，遭外界解讀陳其邁表態支持邱議瑩。

立委柯志恩在林園受訪時表示，地方的確盛傳陳其邁比較支持邱議瑩，但她個人認為，陳其邁在初選確認之前，應該不會公開表態，她也要提醒市長，應該要選一個最好的交棒人，但不是民進黨的人。

立委賴瑞隆說，市長陳其邁是市長初選小組的委員，也是大家的「桶箍」，「也曾講過徒弟、明日之星」等話語，在很多場合會開玩笑，大家不要過度放大解讀，要用平常心看待，不要害陳其邁市長。

立委許智傑則說，此事是「聽話聽尾聲」，市長很愛開玩笑，應該是玩笑跟心聲一起講，市長也公開講很多次，「許智傑是我同學，我比他帥，所以我比他先當市長」，至於心裡真正的想法，還是要問市長。

高市府表示，市長意思是他嚮往海洋，卸任後想要搭郵輪出海旅遊的期許，因為現在身負市政重擔，擔任市長後都沒有個人的出國旅遊，尤其搭乘郵輪在船上根本不可能立即處理工作，所以這是市長談及自己卸任後想搭郵輪的願望，且昨天各參選人的代表都在現場，沒有指涉任何特定人。

立委賴瑞隆說，陳其邁愛開玩笑，大家不用過度放大與解讀。記者徐白櫻／翻攝
立委賴瑞隆說，陳其邁愛開玩笑，大家不用過度放大與解讀。記者徐白櫻／翻攝
立委許智傑表示，陳其邁本來就很愛開玩笑，此事是「聽話聽尾聲」。記者徐白櫻／翻攝
立委許智傑表示，陳其邁本來就很愛開玩笑，此事是「聽話聽尾聲」。記者徐白櫻／翻攝

陳其邁 郵輪 邱議瑩

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