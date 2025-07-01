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不缺電？蔣萬安曝北市今年停電陳情增4成

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
未來1周天氣高溫炎熱，北市府昨起啟動今年首度熱浪通報。也因天氣熱，用電也飆高。本報資料照片
未來1周天氣高溫炎熱，北市府昨起啟動今年首度熱浪通報。也因天氣熱，用電也飆高。本報資料照片

未來1周天氣高溫炎熱，北市府昨起啟動今年首度熱浪通報。也因天氣熱，用電也飆高，北市長蔣萬安今被問夏季用電，蔣說，北市統計，今年北市500戶以上停電就有40多次，1999停電陳情也比去年同期增4成多，表示現在用電是吃緊的。

蔣萬安也說，因應高溫來襲，確實政府也應該要思考，國家整體能源政策應該走向什麼方向。

氣象署今天再度針對北市等縣市，發布高溫橙色燈號警示，呼籲民眾減少戶外活動。蔣萬安今天出席北捷遊憩公司開幕，媒體問蔣，怎麼看最近天氣熱，現在沒有冷氣是不是活不下去？蔣萬安說，對民眾來講，在高溫來襲，確實這個是非常重要。

蔣萬安提到，今天氣象署再度發布高溫特報，台北市呈現橙色燈號，北市府也即刻啟動高溫因應措施，包括全北市740處路口，對於行人機車停等紅燈秒數縮短，避免民眾曝曬在大太陽之下；另外，也加強街道灑水，宣導攤商特別注意食安，及對於雇主要求留意在外工作同仁，絕對要注意相關防暑，也希望民眾特別留意高溫來襲、補充水分。

媒體追問，會不會擔心夏季用電格外不足嗎?蔣萬安說，除了北市啟動相關高溫措施，其實最根本的是國家整體能源政策，希望政府能夠聽到民眾的心聲。

蔣萬安也在受訪時提到市府的最新統計數據，北市產業局統計，今年度到目前為止，北市500戶以上的停電就有40多次，另外今年目前接獲到1999停電陳情的案件數，比去年同期增加了4成多，所以表示現在的用電是吃緊的。

蔣萬安今天出席北捷遊憩公司開幕。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天出席北捷遊憩公司開幕。記者林麗玉／攝影

高溫 蔣萬安 北市府

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