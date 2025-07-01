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彭振聲妻過世 傅崐萁痛批賴清德又讓一個家庭破碎

聯合報／ 記者王燕華李承穎／連線即時報導
國民黨立委傅崐萁今出席花蓮反惡罷活動。記者王燕華／攝影
國民黨立委傅崐萁今出席花蓮反惡罷活動。記者王燕華／攝影

台北市前副市長彭振聲妻子今離世，彭京華城開庭前當場哭喊，國民黨立法院黨團總召傅崐萁批，「政治司法迫害、追殺，今天出人命了」，賴清德總統，你的政治司法迫害手段，讓人家人格名譽全部摧毀，又讓一個家庭破碎了。

國民黨花蓮縣黨部今辦反惡罷宣講活動，黨主席朱立倫和傅崐萁等人出席，但在會前，檢調大動作搜索黨部。

傅崐萁會前表示，賴清德把你的頭家台灣人民比喻雜質，現在用這種極端手段，對付基層百姓，看看民眾黨主席柯文哲被司法迫害到極點，收押至今沒任何證據，彭振聲被檢方說是汙點、認罪，但到地方法院審理時他從來就沒認罪。 

傅崐萁說，賴清德的政治司法迫害手段，讓人家人格名譽全部摧毀，又讓1個家庭破碎，接下來要讓台灣多少基層百姓，面對全世界變局，受到多少災難才願意放手，「回頭是岸，不要在追殺台灣人民，你的頭家他們叫做百姓 ，他們不是雜質」

朱立倫今宣講時也說，我們最喜歡講尊重司法，司法應該沒顏色，要公平公正，他一路從台北過來，看到彭振聲 因為也是京華城案被告，今早上他妻子輕生，他在法庭大哭說，「國家變成什麼樣子？一定要逼死全家嗎？一定要逼死他們全家嗎？」

朱立倫說，柯文哲主席到今天為止，還沒有找到任何具體證據收賄，若認為他可能圖利，那就慢慢辦、慢慢辯，你憑什麼收押到今天為止，超過收押10個月了，要繼續收押下去，「各位 這是哪一種司法啊？」

朱立倫說，同樣的司法要公平公正，任何連署只要是偽抄錯假都要辦，韓國瑜被罷免時，幾千件偽造，多少死亡連署？高雄地檢署一句話，不但不約談還不起訴。

朱立倫說，今天辦國民黨，全台今天大搜索，北中南東全部都來，只因要辦倒國民黨，民進黨罷免國民黨各個委員，光中選會認定的偽造就有15萬件，國民黨立委丁學忠罷免案，光偽造認定的就228件，死亡連署一堆，請問辦到哪裡去了，都沒聽到有約談或收押任何人？

朱立倫 國民黨 司法

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