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防災士培訓加入計程車司機 劉世芳：持續擴大培訓對象

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部長劉世芳今出席首場排班計程車司機防災士培訓。圖／內政部提供
內政部長劉世芳今出席首場排班計程車司機防災士培訓。圖／內政部提供

內政部劉世芳今出席首場排班計程車司機防災士培訓，期許透過防災士培訓，增強突發狀況的初步應變與協助救災能力。劉世芳表示，截至目前已有5萬多人拿到防災士執照，今年底目標是要有10萬人，以自助、互助、公助的理念擴大社會大眾。

這場訓練由桃園市政府及桃園國際機場股份有限公司共同於桃園國際機場第2航廈舉辦。桃機公司董事長楊偉甫、消防署長蕭煥章及桃園市消防局長龔永信及警政署航空警察局長廖恆裕同力啟動訓練課程，提升全民防救災意識，展現政府強化社會防災韌性的決心。

劉世芳表示，台灣位於地震帶，偶有發生地震造成災害，又夏季時常受到颱風、強降雨的侵襲，防災不能只靠政府，更需要全民共同參與，因此，內政部積極推動「擴大中央及地方政府防災士培訓量能精進計畫」。

劉世芳指出，防災士制度是一個無門檻、無強制義務的志願參與制度，內政部繼日前台電、中華電信響應防災士訓練後，也在近期密集安排保全人員、8樓層以上高樓大廈管委會成員、計程車司機進行訓練，也會推廣至全國的7748位村里長，以及在成功嶺受訓的役男，藉由防災士的訓練，讓每人都具備保護自身及社區安全的基本知識，遇到緊急狀況時，才能夠自救及助人。

劉世芳說明，保全、公寓大廈管委會成員及計程車司機等，都是貼近民眾生活的第一線行動網絡，也是現場最早抵達、也最能即時協助的人，基於這樣的考量，內政部今年將計程車司機納入防災士培訓對象，希望透過系統化課程，協助大家具備基本的防災應變知識與判斷能力，不僅能保障自身安全，更有機會守護乘客與他人。

內政部表示，防災士訓練內容包含緊急救護、通報與避難引導等課程，讓防災士制度可在國門的第一線紮根，內政部特別為計程車司機設計專屬「防災士及CPR+AED訓練合格」標誌，提供完成培訓並取得防災士資格的司機張貼於車窗或顯眼位置，讓乘客能清楚辨識，不僅提升防災士的社會能見度，也彰顯計程車司機在防災安全上盡一份心力的榮譽。

劉世芳表示，推動全民防災，不只是提升知能，更是一種社會責任的實踐，內政部與消防署將持續推動防災士訓練，期待在政府與民間共同努力推廣下，將「永續發展」理念融入企業營運方針，自發性採取更高標準來實踐企業社會責任（CSR），將防救災融入日常生活，讓防災韌性從社區、職場延伸到整個社會，成為社會強大的防災力量，讓國家的自主防災機制持續深耕茁壯。

計程車司機版防災士及CPR+AED訓練合格標誌。圖／內政部提供
計程車司機版防災士及CPR+AED訓練合格標誌。圖／內政部提供

計程車司機 劉世芳 內政部

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