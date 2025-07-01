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彭振聲聞妻亡痛哭失聲 王鴻薇問賴清德：聽得到嗎？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
京華城案上午開庭，台北市前副市長彭振聲上午出庭應訊時，突接噩耗，告假離開北院。記者陳正興／攝影
京華城案上午開庭，台北市前副市長彭振聲上午出庭應訊時，突接噩耗，告假離開北院。記者陳正興／攝影

台北地方法院審理京華城案，台北市前副市長彭振聲妻子今墜樓身亡，彭聽聞噩耗，當場情緒崩潰痛哭失聲。國民黨立委王鴻薇質問，賴清德總統聽得到嗎？

彭振聲因涉京華城案，陷入司法風波。台北地院今審理京華城案，彭振聲出庭應訊，聽聞妻子墜樓噩耗，哭得聲嘶力竭外，也喊「我是無辜的」。相關消息跟影音在社群網站「Threads」傳開，網友紛紛留言打氣加油，也有網友說「男人流淚不是淚，是血，還有人說他（指彭振聲）是演的，這樣子的是演不出來的。」

王鴻薇表示，今天聽聞彭振聲妻子的噩耗，彭振聲的哭喊聲嘶力竭，連法院外都聽得到，聞者莫不悲痛。司法押人取供到底何時了？賴清德聽得到嗎？

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

彭振聲 妻子 京華城案

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突接噩耗 彭振聲離開台北地院

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