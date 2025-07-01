館長狂轟「民進黨只想打仗」 讓台灣變成烏克蘭、以色列

網紅「館長」今天到花蓮為反罷免助講，被問到日前直播時稱「台灣2300萬人性命由大陸14億同胞決定」引起爭議，他說，是被斷章取義，民進黨拿來打擊在野，他講得方向完全不是這樣，民進黨只想打仗，讓台灣變成烏克蘭、以色列。

館長表示，他講兩天差不多每段都講30分鐘，只截其中一部分，被民進黨拿來打擊我們在野，他覺得這群人就是詐騙犯，老是要這樣搞，習慣就好。

館長說，台灣的未來打與不打、和平共處與否、兩岸要不要發展，包含現在兩邊做生意連結這麼深，2、30％的GDP，台灣人要認清這個事實，唯有和平共存共榮才是未來發展的方向，這是民進黨絕對不會跟他們的支持者說的，「民進黨只想打仗，只想要戰爭，只想讓台灣變成第二個烏克蘭、第二個以色列，就是這麼簡單。」

館長說，台灣也不像以色列，台灣沒有人要當兵，又缺兵，買的都是爛武器，還欠我們6000億的武器沒來，製造的東西也這麼爛，所以還是要看最實際的，希望台灣同胞可以看清民進黨都是騙人的，拿一句話就在大講特講，問題是他講得方向完全不是這樣。