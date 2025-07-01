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台英簽署 ETP 三領域協議 林佳龍：台英經貿進入新篇章

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍6月30日陪同總統賴清德接見英國商貿部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander），艾禮遜來台主持第 27 屆「台英經貿對話會議」，並親自見證台英雙方在「提升貿易夥伴關係協議」（Enhanced Trade Partnership, ETP）架構下，就「投資」、「數位貿易」及「能源與淨零排放」三大領域簽署新的合作協議，象徵台英經貿夥伴關係再升級。

林佳龍指出，這些合作成果不僅展現台英雙邊經貿互動進入新篇章，更可望為雙方產業帶來實質效益，創造更廣泛且務實的夥伴關係。林佳龍也說，因為深知這些成果得來不易，對台英雙邊突破性的進展格外感動。林佳龍回顧，2023 年台灣與英國簽署 ETP，為我國與歐洲國家所簽署的首項制度化經貿架構，當時也期盼此一成果能為台歐合作建立示範基礎。如今，台英雙邊合作持續推進，也更加深夥伴關係發展的信心。

林佳龍特別感謝英國政府對台灣長期的關注與支持，2025年 6 月發布《戰略防衛檢討》及《國家安全戰略》報告，指出台海與南海在全球供應鏈中的關鍵角色，強調區域和平穩定的重要性，重申反對任何單方面改變現狀的企圖，並將在共享民主價值的基礎上，持續深化與台灣在各領域的合作。林佳龍提到，6 月 18 日，英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」（HMS Spey）通過台灣海峽，以具體行動捍衛國際水域的航行自由，展現英國對印太區域和平與穩定的堅定承諾，亦凸顯台英共享的戰略目標與價值觀。

林佳龍指出，英國目前是台灣在歐洲的第四大貿易夥伴、第二大投資來源國與第三大投資目的地國。面對全球供應鏈重組挑戰，台英作為彼此重要經貿夥伴，且賴總統所提「五大信賴產業」與英國「產業戰略」政策目標一致，相信在現有基礎上台應將持續在半導體、人工智慧、無人機、海底電纜、低軌衛星等關鍵領域深化合作。

林佳龍表示，外交部將積極拓展「總合外交」，並願與英方攜手打造「非紅供應鏈」，共同為雙邊創造互利共榮的未來。

英國 林佳龍

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