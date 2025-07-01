川普關稅大限將至 蔣萬安8字喊話賴總統：別只搞政治

美國總統川普關稅暫緩期大限倒數8天，接下來的衝擊將關乎全台各產業，北市長蔣萬安今喊話中央，相較賴總統的團結十講，現在中央更該提前提關稅因應，蔣說，關稅可能衝擊民生，這也是民眾關心議題，但現在中央「只搞政治，不做正事。」

蔣萬安今天上午主席北捷遊憩公司開幕，對於關稅暫緩大限7月9日到，媒體問蔣，儘管傳台灣可能達協議，不過賴總統近期忙團結十講，但是否更該提早因為關稅衝擊？蔣萬安受訪表示，他之前就說過，民眾其實最關心的就是接下來包括關稅談判的結果，尤其可能對民眾生活造成的衝擊及影響。

蔣說，他當然希望中央政府能談出對對台灣最有利條件，但包括關稅、費率波動帶來的影響、用電、民生及產業鏈的需求，還有國家整體能源政策等，這些都才是民眾最關心的問題。的確相較於團結十講，中央更重要是提出關稅的因應對策。

蔣萬安說，尤其許多中小企業背後有許多家庭，以及現在的費率波動，這些都是中央政府應該要全力與美方溝通及提出相關因應，這些也都是民眾關心的這議題，而不是現在中央政府「只搞政治，不做正事。」