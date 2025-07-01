快訊

台灣知名旅遊網紅驚傳過世！弟哀痛證死訊 享年30歲

買Switch 2注意2件事！「取錯名」踩地雷 竟讓主機變磚、永遠封鎖

賴總統財產申報曝光 存款增近910萬、美債匯損達118萬

立院三讀 國際保險業務分公司免稅優惠再延10年

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院院會上午審查「國際金融業務條例」修正草案，立法院院長韓國瑜敲槌三讀通過。記者杜建重／攝影
立法院院會上午審查「國際金融業務條例」修正草案，立法院院長韓國瑜敲槌三讀通過。記者杜建重／攝影

立法院會今三讀修正通過「國際金融業務條例」部分條文，已屆期的國際保險業務分公司（OIU）租稅優惠將延長10年至2035年，期間得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及免予扣繳所得稅措施。

為推動我國成為「亞洲資產管理中心」，行政院先前提出「國際金融業務條例」第22條之16修正草案，盼將已屆期的國際保險業務分公司（OIU）租稅優惠將延長10年至2035年，期間得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及免予扣繳所得稅措施。

立法院會今審議「國際金融業務條例」第22條之16修正草案，在出席立委無異議下三讀通過。該條文規定，國際保險業務分公司經營國際保險業務之所得，免徵營利事業所得稅，但其資金在中華民國境內運用所生之所得，其徵免應依照「所得稅法」規定辦理；國際保險業務分公司經營國際保險業務之銷售額，免徵營業稅，但其資金在中華民國境內運用所生之銷售額，其徵免應依照「加值型及非加值型營業稅法」規定辦理。

國際保險業務分公司經營國際保險業務所使用之各種憑證，免徵印花稅，但其資金在中華民國境內運用所書立之憑證，其徵免應依照「印花稅法」規定辦理；國際保險業務分公司經營國際保險業務，支付中華民國境外個人、法人、政府機關或金融機構保險給付，及投資型保險契約連結投資標的所產生之利息，或結構型商品交易之所得時，免予扣繳所得稅。

據三讀條文，前四項免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及免予扣繳所得稅之實施期間，自2015年2月6日起至2035年12月31日止，但於上開期間訂定之保險契約，至保險契約有效期間屆滿之日止，且不得超過30年。第一項至第三項但書所定資金在中華民國境內運用之範圍，由金管會會商財政部定之。

另外，這次修法通過兩附帶決議，第一，請金管會於1個月內提出亞洲資產管理中心未來之法規鬆綁規劃及時程；第二，請金管會於國際金融業務條例第22條之7屆期前，會同財政部評估是否續行延長租稅優惠，並評估是否構成有害租稅慣例、不公平租稅及造成不公平競爭，納入稅式支出評估報告。

資產 保險

延伸閱讀

立院三讀通過投資人保護法 董監事違法得跨公司解任

租稅觀察室／加強小商家查稅 防杜稅基侵蝕

立院修憲委員會協商破局 民進黨團反對由「最亂國會」主導

立院初審通過新住民發展署組織法 權限職掌待朝野協商

相關新聞

賴總統財產申報曝光 存款增近910萬、美債匯損達118萬

監察院稍早出版最新一期廉政專刊，當中公布賴清德總統等109人財產申報，其中賴總統存款1125萬4024元，較參選總統時申...

防災士培訓加入計程車司機 劉世芳：持續擴大培訓對象

內政部長劉世芳今出席首場排班計程車司機防災士培訓，期許透過防災士培訓，增強突發狀況的初步應變與協助救災能力。劉世芳表示，...

彭振聲妻悲劇 朱立倫「非常難過」批司法成獨裁者最大工具

台北市前副市長彭振聲出庭京華城案時，接獲妻子今天離世，當場哭喊，國民黨主席朱立倫今上午到花蓮宣講，會前受訪時說，台灣今天...

彭振聲聞妻亡痛哭失聲 王鴻薇問賴清德：聽得到嗎？

台北地方法院審理京華城案，台北市前副市長彭振聲妻子今墜樓身亡，彭聽聞噩耗，當場情緒崩潰痛哭失聲。國民黨立委王鴻薇質問，賴...

館長狂轟「民進黨只想打仗」 讓台灣變成烏克蘭、以色列

網紅「館長」今天到花蓮為反罷免助講，被問到日前直播時稱「台灣2300萬人性命由大陸14億同胞決定」引起爭議，他說，是被斷...

川普關稅大限將至 蔣萬安8字喊話賴總統：別只搞政治

美國總統川普關稅暫緩期大限倒數8天，接下來的衝擊將關乎全台各產業，北市長蔣萬安今喊話中央，相較賴總統的團結十講，現在中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。