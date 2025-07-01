立院三讀 國際保險業務分公司免稅優惠再延10年

立法院會今三讀修正通過「國際金融業務條例」部分條文，已屆期的國際保險業務分公司（OIU）租稅優惠將延長10年至2035年，期間得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及免予扣繳所得稅措施。

為推動我國成為「亞洲資產管理中心」，行政院先前提出「國際金融業務條例」第22條之16修正草案，盼將已屆期的國際保險業務分公司（OIU）租稅優惠將延長10年至2035年，期間得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及免予扣繳所得稅措施。

立法院會今審議「國際金融業務條例」第22條之16修正草案，在出席立委無異議下三讀通過。該條文規定，國際保險業務分公司經營國際保險業務之所得，免徵營利事業所得稅，但其資金在中華民國境內運用所生之所得，其徵免應依照「所得稅法」規定辦理；國際保險業務分公司經營國際保險業務之銷售額，免徵營業稅，但其資金在中華民國境內運用所生之銷售額，其徵免應依照「加值型及非加值型營業稅法」規定辦理。

國際保險業務分公司經營國際保險業務所使用之各種憑證，免徵印花稅，但其資金在中華民國境內運用所書立之憑證，其徵免應依照「印花稅法」規定辦理；國際保險業務分公司經營國際保險業務，支付中華民國境外個人、法人、政府機關或金融機構保險給付，及投資型保險契約連結投資標的所產生之利息，或結構型商品交易之所得時，免予扣繳所得稅。

據三讀條文，前四項免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及免予扣繳所得稅之實施期間，自2015年2月6日起至2035年12月31日止，但於上開期間訂定之保險契約，至保險契約有效期間屆滿之日止，且不得超過30年。第一項至第三項但書所定資金在中華民國境內運用之範圍，由金管會會商財政部定之。

另外，這次修法通過兩附帶決議，第一，請金管會於1個月內提出亞洲資產管理中心未來之法規鬆綁規劃及時程；第二，請金管會於國際金融業務條例第22條之7屆期前，會同財政部評估是否續行延長租稅優惠，並評估是否構成有害租稅慣例、不公平租稅及造成不公平競爭，納入稅式支出評估報告。