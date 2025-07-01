【專家之眼】賴清德，你在說笑嗎，始終與人民並肩？

民進黨全代會前日以「更好的民主、更好的台灣」為口號登場，賴清德以主席身分致詞，提及該黨堅持民主，並回顧歷史稱，綠營始終與人民並肩，站在社會共識的一方。不禁讓人好奇：假設其所言為真，為何要到2000年，政權才因藍營分裂輪替？還可以進而反思，看到過去多數人民智慧，讓人寄希望於教育普及的新一代。

賴主席講話，在民主議題上有三個重點：一、堅持民主的創黨神話：稱前輩勇敢無懼，在戒嚴年代創立民進黨、打破黨禁；也特別提到拜託游錫堃組成「創黨精神深化小組」，整理民進黨過往歷史，讓後輩不忘創黨精神。

二、先顧主權、再講民主：該黨新時代使命第一項就是要「顧主權、護民主」。稱「有主權才有國家，有民主才會有自由」。把主權放在民主之前，是延續近幾月來說法，也就是先有國家、主權才有民主自由的邏輯。

三、民進黨是跟隨民意、社會共識的政黨：稱台灣社會一直潛藏一股力量，反映在野百合學運、太陽花運動等社會運動中，民進黨則是始終與人民並肩，站在社會共識的一方。

該先指出的是，沒人可以抹煞一直有群人真誠推動台灣民主發展的事實，但把「多數」情況考慮進去，會覺得賴說法具有相當反諷意味。

首先，上述先有國家、主權才有民主自由說法，其實就是過去兩蔣時代的邏輯，而當時黨外人士，有多少贊同類似說法呢？1949年政府宣布台灣省戒嚴，是因為國共戰事日趨不利，國家面臨危急存亡之秋，隨後雖然美軍介入，劃出隔海分治空間，但看南越等例，就知美國保障不是完全無憂，兩岸仍時有戰火，就算於1965年後，大規模戰火趨於寂靜，金馬前線還是充滿緊張氣氛。在這種外部壓力之下，黨外運動崛起。

當時黨外人士，有多少人在乎先有國家、主權才有民主自由的邏輯？以1979年的美麗島事件為例。該事件與1978年12月，美國要和中華民國斷交有關。其中因果，能從2007年呂秀蓮副總統公開抱怨，如果不是斷交就不會有美麗島事件可知。

時人只知美國不再承認中華民國主權國家地位，未知美國會通過台灣關係法，民心不安疑懼之深，可以想見，因此蔣經國總統宣佈即日起停止一切選舉活動。然而，當時黨外人士雖有爭論，但面對斷交的最終決定，是主張繼續選舉。這種堅持是否有助於台灣地位？又是否與黨外沒有選舉就沒有舞台有關？留待社會公評。

這是前輩給後面的示範。或許人民會想，就算不把國安放第一位，但至少還是很重視民主的。然而，拿賴主席說法來觀察該黨三大神主牌，可以發現這些訴求從來也不是「始終與人民並肩，站在社會共識的一方」。

例如台獨，當年主流民意不支持台獨，對可能導致戰禍的憂慮，使得綠營選情處處碰壁，該黨訴求從《台獨黨綱》、《台灣獨立運動的新世代綱領》，再到《台灣前途決議文》一路轉彎。唯在民進黨執政後，透過教育等各式手段，反過來推銷主張，才使得人民憂慮有逐步化為現實可能。

又如反核。至少在美麗島事件前，黨外人士便強力主張反核。但長期沒與多數人民並肩，更非站在社會共識一方。要直到某些與藝人結合、甚或有些財團關係的社團推動，輿論才起了變化。

上述案例說好聽些，是走在時代之前，難聽一點，就是寡頭用各種說法去哄騙人民，曲線奪權之後再繼續強推，都不是並肩或有共識概念。必須提醒大家的是， 2000年政權輪替，主因是藍營分裂，而不是真有政黨獲得超過一半多數的民意支持。這證明了過去人民的睿智。

時至今日，賴團結國家十講的第二講，又說要透過一次又一次的選舉罷免，打掉雜質。仔細想來，如果他所為符合多數民意，又何必大費周章的要靠一次次的選舉罷免才能打掉雜質呢？台灣政治因此就不是爭取多數的民意政治，而是透過玩弄小聰明，研究制度漏洞的取巧政治了。用詐術贏得選舉勝利，長期代價就是失去了社會信任，這對於台灣政治發展，絕非好事。