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數發部重罰臉書1500萬 蘇俊賓給讚籲打詐納團結十講

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
詐騙廣告猖獗，桃園市副市長蘇俊賓日前在行政院會上表示，中央應要求平台業者加強審核。圖／行政院提供
詐騙廣告猖獗，桃園市副市長蘇俊賓日前在行政院會上表示，中央應要求平台業者加強審核。圖／行政院提供

臉書近年頻傳詐騙廣告問題，數位發展部昨指平台在廣告服務上存在系統性缺失，依違反打擊詐騙條例相關規定，祭出1500萬元罰鍰。桃園市副市長蘇俊賓今大讚數發部作為獲各界高度認同，也呼籲賴清德總統的「團結國家十講」可考慮留一場給打詐工作，才能真正團結中央、地方和不同的政黨。

「支持數位發展部！」蘇俊賓表示，2周前他在行政院院會就提醒，收取大量廣告費而無實際管理作為的平台是阻詐工作的最大破口；數發部當時提到打詐工作是「一場好人與壞人的戰爭」，他隨即發言提問，不管哪一種型態的詐騙，廣告主要都來自一兩個平台，收取大量廣告費卻無作為，坐視自己成為詐騙集團最大載體的平台業者，「在這場戰爭中，是好人還是壞人？」

蘇俊賓直言，社群這個破口讓地方執法人員苦不堪言，桃園警方目前接獲詐騙通報案後，會請平台業者提供廣告付款人資訊，明明是跟時間賽跑的工作，卻至少需2周後才接獲資訊，取得的付款資料也是境外的資訊，只能坐視詐騙集團繼續猖獗。

蘇俊賓表示，根據「網路詐騙通報查詢網」統計，Meta是四大平台中詐騙訊息最多的業者，每周下架的詐騙廣告中Meta占比都超過9成，其中以Facebook為主，threads的詐騙也越來越多。

昨天Meta旗下的Facebook因平台廣告管理系統缺失，違反打詐專法，被數發部認定違規情節重大，罰1500萬元，並要求30日內改正。蘇俊賓說，這是重要的一步，但也期待後續積極的作為，畢竟即便罰1500萬，和平台業者高額的廣告費仍不匹配，只有業者正視到這個問題對社會的衝擊、對自己品牌商譽的影響，願意積極參與阻詐工作，才有可能真正解決問題，而且為什麼其他平台做得到，Meta做不到？

蘇俊賓也說，他也建議賴總統的「團結國家十講」還有好幾場，可否考慮留一場給打詐工作，相信絕對可以獲得社會高度認同，打擊詐騙工作絕對是名副其實的團結國家，可以團結中央與地方、團結所有困擾、受害的民眾、團結不同政黨，像這次數位發展部的所為，大家絕對高度認同。

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