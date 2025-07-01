賴總統財產申報曝光 存款增近910萬、美債匯損達118萬

監察院稍早出版最新一期廉政專刊，當中公布賴清德總統等109人財產申報，其中賴總統存款1125萬4024元，較參選總統時申報的215萬5223元增加909萬8801元，另有房貸1246萬395元。另外，賴總統還申報了3筆美債，相較去年11月登記時的面值來看，匯損已高達118.8萬。

監察院廉政專刊於今年3月停刊，監察院昨天表示因相關預算解凍，因此將於7月起恢復廉政專刊出刊及上網公告。最新一期259期廉政專刊稍早出刊，電子書並已上網，內容包含賴清德總統、國安會秘書長吳釗燮等109人財產申報資料。

廉政專刊顯示，賴總統在民國113年11月1日申報在台南市安平區土地及建物，登記在賴總統名下；以及1輛TOYOTA Camry休旅車，購買已超過5年，登記在吳玫如名下。存款1125萬4024元，較參選總統時申報的215萬5223元增加909萬8801元；另有房貸1246萬395元，較參選總統時申報的1386萬941元減少140萬546元，債務人為賴清德。

賴總統申報有價證券1186萬2008元，為3筆美國國庫債券，皆登記於配偶吳玫如名下；據先前公開資料，過去並無此3筆美債，而從去年11月1日申報時間點推測，3筆美債當時面值約37萬1500.41美元，匯率為約32.4台幣兌換1美元，對比目前匯率約29.2台幣兌換1美元，匯損高達約118.8萬元台幣。

另外，6筆保險全數為儲蓄型保險，並登記於吳玫如名下，較參選總統時申報的13筆減少7筆保險，且這次的申報資料並未說明已繳保費總額。而賴總統在去年參選時申報的13筆保險中，10張為儲蓄型保險，已繳保費折合新台幣總金額為2709萬1681元，且另3張美元的躉繳型保單是1次繳清全部保險費，保費折合新台幣分別為894萬6102元、645萬4352元及304萬6060元。