內政部公布防空避難指引 「地下優於地上、室內優於室外」

因應賴清德總統推動全社會防衛韌性，內政部昨天公布「防空避難指引」，明確提供民眾在防空警報發放時，如何依據所在情境迅速採取適切行動，確保自身與家人生命安全。

該指引參考國際實務經驗研擬，內容涵蓋「避難位置選擇」、「防護姿勢」及「行動指引」三大核心面向，旨在強化全民在極端情況下的即時反應能力。

內政部指引中強調「地下優於地上」、「室內優於室外」等基本原則，並提醒民眾應遠離外牆、門窗與易碎或危險物品，選擇與爆炸源的間隔有兩道牆以上的內部空間作為臨時避難位置。若無法及時進入建築物或防空疏散避難設施，應即採取趴下降低高度、保護頭部、背對爆炸方向等防護姿勢，以降低爆炸震波與飛散碎片造成的傷害。

針對不同情境，指引也訂有明確行動準則。內政部呼籲，唯有平時了解並熟記正確避難原則，才能在危急時刻做出正確判斷與行動；未來將持續透過演習、宣導等場合，提升全民防空應變。