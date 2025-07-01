修憲委員會 協商破局

在野黨立委聯手提案廢除監察院，民眾黨立法院黨團昨天召集黨團協商，藍白立委支持組成修憲委員會、依政黨人數比例分配席次，分別為國民黨團十九人、民進黨團十七人及民眾黨團三人；但民進黨團主張本屆國會不被信任，此時並非組成修憲委員會好時機，昨協商破局。

昨天協商時，國民黨立委王育敏表示，國民黨團支持組成修憲委員會，如果朝野黨團都支持這項提案，希望能夠有修憲的期程跟進度，根據議事人員建議的席次分配。

民眾黨團副總召張啓楷說，上屆（第十屆）立法院就有組成修憲委員會，「沒有道理上一屆行、這一屆卻不行」，目前立法院有七個修憲提案，其中民進黨立委就有四案，「民進黨從一九九九年就提案廢除監察院，應該趕快討論，不要延宕打假球。」

但民進黨團書記長陳培瑜表示，第十一屆國會被稱為史上最亂、擴權違憲最嚴重的國會，同時也是最不被公民信任的國會，由最不被信任的立委組成修憲委員會，提出修憲案之後交付公民投票複決，對於台灣公民非常不負責任，「不宜在此時召開修憲委員會。」

此外，立法院即將排審大法官人事同意權案，總統府秘書長潘孟安昨率領七位被提名人拜會民眾黨團。張啓楷表示，希望至少能夠通過兩位人選。