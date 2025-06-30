蕭美琴訪捷克遭尾隨 以色列國會友台小組聲援「勇敢的政治人物」

副總統蕭美琴去年訪捷克時遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）今天在社群媒體發文，指中方行徑令人深感不安，以色列將持續與台灣並肩同行。他並讚賞蕭副總統是勇敢且了不起的政治人物，致力捍衛民主自由。

蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克，事後傳出遭中國外交人員尾隨。捷克軍情局日前證實，監控到中國情報單位曾試圖對受保護人物進行具破壞性行動；捷克媒體更指出，這場行動甚至計劃碰撞蕭美琴座車。

以色列國會友台小組主席杜伯斯基在社群媒體X針對這起事件公開表示，中方行徑令人深感不安；以色列將持續與台灣並肩同行，團結一致，表達以方聲援。

杜伯斯基在推文中也讚賞蕭副總統是一位勇敢且十分了不起的政治人物，致力捍衛民主自由。

杜伯斯基今年4月曾率跨黨派國會議員團訪台，深化台以合作關係，蕭副總統於4月22日接見杜伯斯基一行，就雙邊關切議題交換意見。