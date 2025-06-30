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「老師挺老師」高雄市教育產業工會拜會許智傑 盼攜手推動教育改革

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市教育產業工會幹部今天下午拜會立委許智傑，雙方交換教育理念。圖／許智傑服務處提供
高雄市教育產業工會幹部今天下午拜會立委許智傑，雙方交換教育理念。圖／許智傑服務處提供

「高雄市教育產業工會」會員總數逾2萬人，今天下午理事長李賢能率幹部拜會曾擔任教師的立委許智傑，出席幹部高喊「老師挺老師」，盼望未來攜手許智傑推動教育改革。

高雄市約1.8萬名教師、近24萬名學生。許智傑爭取民進黨提名參選下屆高雄市長，隨著初選腳步逼近，地方組織動態受關注。

高雄市教育產業工會今赴許智傑服務處，李賢能指出，許智傑有教師背景，長期致力於推動教育政策，推動0到6歲國家養政策、改善國中小學校軟硬體設施、設立國家產學大師獎，強化產學鏈結等政策讓人印象深刻。

李賢能說，不論是召開記者會、回應基層或提供政策建議，許智傑均親力親為、積極回應，而且率先倡議「AI教育化、教育AI化」論點，生成式AI投入教育環境，屢為教育界開拓教學視野，市長人選當中，許智傑最重視教育環境。

許智傑表示，將持續以務實穩健的腳步參與初選，爭取黨內提名，以延續陳其邁市長的市政基礎，打造更前瞻、多元的高雄。

高雄市教育產業工會幹部今天下午拜會立委許智傑，出席幹部強調「老師挺老師」。圖／許智傑服務處提供
高雄市教育產業工會幹部今天下午拜會立委許智傑，出席幹部強調「老師挺老師」。圖／許智傑服務處提供

陳其邁 許智傑 民進黨 教師

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