立院修憲委員會協商破局 民進黨團反對由「最亂國會」主導

在野黨立委先前聯手提案廢除監察院，民眾黨立法院黨團今天召集黨團協商，藍白立委支持組成修憲委員會，並依照政黨人數比例分配席次，分別為國民黨團19人、民進黨團17人及民眾黨團3人，民進黨團則主張本屆國會不被信任，此時並非組成修憲委員會的好時間。

藍白立委聯手提出修憲案廢除監察院，民眾黨團隨後提案組成修憲委員會、決議第一次開會日期，立法院會日前決議逕付二讀交付朝野協商。

民眾黨團今天召集黨團協商，與會的國民黨立委王育敏表示，國民黨團支持組成修憲委員會，如果朝野黨團都支持這項提案，希望能夠有修憲的期程跟進度，而議事人員建議的席次分配，國民黨團對此沒有其他意見。

民眾黨團副總召張啓楷指出，第十屆立法院就有組成修憲委員會，「沒有道理上一屆行、這一屆卻不行」，目前立法院有7個修憲提案，其中光是民進黨立委就有4案，「民進黨從1999年就提案廢除監察院，期待盡快組成修憲委員會，現在只欠東風應該趕快討論，不要延宕打假球。」

民進黨團書記長陳培瑜表示，第十一屆國會被稱為史上最亂、擴權違憲最嚴重的國會，同時也是最不被公民信任的國會，最不被信任的立委組成修憲委員會，提出修憲案之後交付公民投票複決，對於台灣公民非常不負責任，「民進黨團建議不宜在此時召開修憲委員會。」

此外，民進黨立委鍾佳濱在會中針對會議適用法條提出質疑，黃國昌也數次詢問在場民進黨團代表，是否同意組成修憲委員會、人數比例按照議事人員建議。陳培瑜則再次表明立場，本屆立法院是最不被信任的國會，此時並非組成修憲委員會的好時間。

歷經超過50分鐘的討論，黃國昌在會議結束前表示，如果希望送交院長協商，那就麻煩各該黨團發文，針對是否組成修憲委員會一事，由於民進黨團公開表達反對，因此宣告協商不成立，接下來按照議事規則加以處理。