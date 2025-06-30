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監察院廉政專刊明起復刊 將公布賴清德等109人財產申報

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察院。圖／本報資料照片
監察院。圖／本報資料照片

監察院廉政專刊於今年3月停刊，監察院稍早表示因相關預算解凍，因此將於7月起恢復廉政專刊出刊及上網公告，預訂每周二、四各出刊1期。最新一期259期廉政專刊預定明日出刊，內容將包含賴清德總統、國安會秘書長吳釗燮等109人財產申報資料。

監察院今年2月曾表示，因業務費遭刪96％，導致陽光四法中的公職人員財產申報資料編印廉政專刊業務無預算辦理，將於3月起停刊，當時還引發熱議；不過監察院稍早表示，114年度預算「財產申報業務-一般事務費」經立法院司法及法制委員會於114年5月12日決議准予動支，並於同年6月3日經提該院會議報告在案，因此監察院將於7月1日起恢復廉政專刊出刊及上網公告，預訂每周二、四各出刊1期。

監察院表示，最新一期第259期廉政專刊，訂於7月1日出刊，專刊內容包含賴清德等109人次的財產申報資料及訴願決定書等。據259期目錄指出，揭露的公職人員財產申報資料中，除賴總統外，也包含國史館長陳儀深、國安會秘書長吳釗燮、國安局長蔡明彥、行政院秘書長龔明鑫、行政院前政務委員史哲、行政院主計總處主計長陳淑姿、外交部長林佳龍、陸委會副主委梁文傑、中選會主委李進勇、中央銀行楊金龍等109人次的財產申報資料。

監察院廉政專刊示意圖。圖／本報資料照片
監察院廉政專刊示意圖。圖／本報資料照片

財產申報 監察院 廉政

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