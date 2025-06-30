監察院廉政專刊明起復刊 將公布賴清德等109人財產申報

監察院廉政專刊於今年3月停刊，監察院稍早表示因相關預算解凍，因此將於7月起恢復廉政專刊出刊及上網公告，預訂每周二、四各出刊1期。最新一期259期廉政專刊預定明日出刊，內容將包含賴清德總統、國安會秘書長吳釗燮等109人財產申報資料。

監察院今年2月曾表示，因業務費遭刪96％，導致陽光四法中的公職人員財產申報資料編印廉政專刊業務無預算辦理，將於3月起停刊，當時還引發熱議；不過監察院稍早表示，114年度預算「財產申報業務-一般事務費」經立法院司法及法制委員會於114年5月12日決議准予動支，並於同年6月3日經提該院會議報告在案，因此監察院將於7月1日起恢復廉政專刊出刊及上網公告，預訂每周二、四各出刊1期。