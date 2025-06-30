藍白挺組修憲委員會綠反對 朝野協商無共識

台灣民眾黨立法院黨團今天召集黨團協商，討論立法院組成修憲委員會相關議題，與會的藍白代表支持成立修憲委員會及議事人員建議的政黨比例人數，民進黨團反對此時成立修憲委員會。

會議主席、台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌散會前裁示，民進黨團反對在這個時候成立修憲委員會，因此協商不成立，後續就依議事規則處理。

藍白聯手提出廢除監察院的修憲提案，民眾黨團20日提案盡速於立法院本會期組成修憲委員會並決議開會日期，並提議將此案逕付二讀。經過黨團共識，立法院會將此案逕付二讀並交付朝野協商。

民眾黨團今天召集黨團協商，討論上述議題。黃國昌表示，今天討論的重點為是否同意組成修憲委員會，及各政黨在修憲委員會的人數比例，以及第一次修憲委員會召開日期等，而議事人員建議，按照相關法規，修憲委員會依政黨比例由國民黨19人、民進黨17人、民眾黨3人組成。

出席協商的國民黨立委王育敏、民眾黨立委張啓楷均表示支持成立修憲委員會，也贊成議事人員建議的人數比例。

王育敏說，國民黨團對於人數比例沒有意見，希望今天的協商能有共識，讓修憲廢除監察院的期程，可以往前邁進一步。

張啓楷指出，希望今天能為修憲跨出一大步，盡快組成修憲委員會，沒有道理上一屆的立法院有組成修憲委員會，這一屆卻不行，而這一屆的國會到目前為止，共有7個修憲提案，其中4案是民進黨立委所提。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜發言指出，這一屆的國會被稱是史上最亂的國會、擴權違憲最嚴重的國會，也是不被公民信任的國會，民進黨團建議不宜在此時召開修憲委員會。

張啓楷指出，有4個修憲提案是民進黨立委所提，為何反對成立。陳培瑜表示，「我說的是這個會期」。

此外，民進黨立委鍾佳濱會中與黃國昌就今天召開會議適用的法條等議題舌戰，黃國昌數次詢問在場民進黨團代表，是否同意成立修憲委員會、人數比例是否按照議事人員建議，或是不願在今天表達立場。

陳培瑜說，這一屆的立法院是最不被人信任的國會，不是開啟修憲委員會的好時間，因此民進黨團要求，今天協商無共識的話，就交由立法院長韓國瑜協商。

歷經50分鐘左右的討論，黃國昌在散會前表示，民進黨團如果希望韓國瑜協商，請民進黨團發文，而民進黨團反對在這個時候成立修憲委員會，因此協商不成立，接下來就按照議事規則處理。