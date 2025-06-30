大法官被提名人拜會民眾黨團 張啓楷：盼至少通過兩位

立法院先前排定大法官人事同意權案審查日程，總統府秘書長潘孟安今天率領所有拜提名人拜會民眾黨團，尋求在野黨立委支持以利通過人事案。民眾黨團副總召張啓楷表示，希望至少能夠通過兩位人選，後續仍要經過黨團內部討論，問卷回答內容將決定投票意向。

潘孟安下午率領司法院正副院長被提名人蔡秋明、蘇素娥及大法官被提名人蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮拜會民眾黨團。黃國昌致詞時表示，民眾黨永遠把國家利益放在政黨利益之上，因此主動提案將大法官人事案排入議程，並且清楚表列所有院會審查程序。

黃國昌指出，民眾黨團先前提出問卷，大家都在實務界有豐富經驗，希望被提名人能夠如期繳交，也讓國人看見高品質的審查程序。

潘孟安說明，賴總統提名司法院正副院長及大法官人選，依照憲法規定必須經過立法院審查通過，總統府依例依循拜會朝野黨團，立法院已排定相關審查日程，希望能夠得到支持一併通過，而在接下來的審議過程當中，相信被提名人都會暢所欲言。

蔡秋明說，這是他第一次拜會民眾黨團，氣氛感覺非常溫馨，民眾黨團率先提案將人事案排入議程，「我當時有一點驚訝，謝謝民眾黨團安排。」

張啓楷表示，賴總統提名七位大法官人選，社會普遍沒有太大的惡評，民眾黨團長期主張審好審滿，希望被提名人早日答覆問卷，對於後續審查將有非常大的影響，包括法庭直播修法、修憲廢除監察院等，相信都會是未來的必考題，「很多人在擔心憲法法庭開不了，有七位這麼優秀的大法官，希望至少有兩位能夠通過。」

民眾黨團會後舉行記者會，黃國昌受訪時表示，立法院去年審查司法院人事同意權案，民眾黨團同樣提出相關問卷，「結果拖到前一天才丟回來」，因此也要再次提醒所有被提名人，不管是教授、法官或檢察官，希望不要再發生一樣的事情，否則將會影響黨團成員的投票意向。

黃國昌說，面對國會應當遵循的程序，如果還是欠缺最基本的尊重，「這樣的人要說適任大法官，我看不少民眾會強烈懷疑。」

媒體詢問，民眾黨團是否有屬意通過特定人選，黃國昌聽聞後回應「沒有」，張啓楷則說仍要經過進一步討論，民眾黨團堅持國家利益高於政黨利益，後續仍然要視被提名人問卷答覆內容決定，包括有無具備獨立性、專業性，還有對抗強權的道德勇氣等面向。

根據立法院議程規劃，7月3日舉行司法院人事同意權案公聽會；7月9日、10日、14日召開全院委員會，並合併為一次會；7月9日上午審查司法院長被提名人、下午審查司法院副院長被提名人；7月10日及14日審查大法官被提名人，每位被提名人各由7位立委進行詢答。7月25日院會行使同意權案記名投票表決。