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大法官被提名人拜會民眾黨團 張啓楷：盼至少通過兩位

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
總統府秘書長潘孟安（左二）今天率領司法院長被提名人蔡秋明（左一）、司法院副院長被提名人蘇素娥與其他大法官被提名人拜會民眾黨立法院黨團。記者胡經周／攝影
總統府秘書長潘孟安（左二）今天率領司法院長被提名人蔡秋明（左一）、司法院副院長被提名人蘇素娥與其他大法官被提名人拜會民眾黨立法院黨團。記者胡經周／攝影

立法院先前排定大法官人事同意權案審查日程，總統府秘書長潘孟安今天率領所有拜提名人拜會民眾黨團，尋求在野黨立委支持以利通過人事案。民眾黨團副總召張啓楷表示，希望至少能夠通過兩位人選，後續仍要經過黨團內部討論，問卷回答內容將決定投票意向。

潘孟安下午率領司法院正副院長被提名人蔡秋明、蘇素娥及大法官被提名人蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮拜會民眾黨團。黃國昌致詞時表示，民眾黨永遠把國家利益放在政黨利益之上，因此主動提案將大法官人事案排入議程，並且清楚表列所有院會審查程序。

黃國昌指出，民眾黨團先前提出問卷，大家都在實務界有豐富經驗，希望被提名人能夠如期繳交，也讓國人看見高品質的審查程序。

潘孟安說明，賴總統提名司法院正副院長及大法官人選，依照憲法規定必須經過立法院審查通過，總統府依例依循拜會朝野黨團，立法院已排定相關審查日程，希望能夠得到支持一併通過，而在接下來的審議過程當中，相信被提名人都會暢所欲言。

蔡秋明說，這是他第一次拜會民眾黨團，氣氛感覺非常溫馨，民眾黨團率先提案將人事案排入議程，「我當時有一點驚訝，謝謝民眾黨團安排。」

張啓楷表示，賴總統提名七位大法官人選，社會普遍沒有太大的惡評，民眾黨團長期主張審好審滿，希望被提名人早日答覆問卷，對於後續審查將有非常大的影響，包括法庭直播修法、修憲廢除監察院等，相信都會是未來的必考題，「很多人在擔心憲法法庭開不了，有七位這麼優秀的大法官，希望至少有兩位能夠通過。」

民眾黨團會後舉行記者會，黃國昌受訪時表示，立法院去年審查司法院人事同意權案，民眾黨團同樣提出相關問卷，「結果拖到前一天才丟回來」，因此也要再次提醒所有被提名人，不管是教授、法官或檢察官，希望不要再發生一樣的事情，否則將會影響黨團成員的投票意向。

黃國昌說，面對國會應當遵循的程序，如果還是欠缺最基本的尊重，「這樣的人要說適任大法官，我看不少民眾會強烈懷疑。」

媒體詢問，民眾黨團是否有屬意通過特定人選，黃國昌聽聞後回應「沒有」，張啓楷則說仍要經過進一步討論，民眾黨團堅持國家利益高於政黨利益，後續仍然要視被提名人問卷答覆內容決定，包括有無具備獨立性、專業性，還有對抗強權的道德勇氣等面向。

根據立法院議程規劃，7月3日舉行司法院人事同意權案公聽會；7月9日、10日、14日召開全院委員會，並合併為一次會；7月9日上午審查司法院長被提名人、下午審查司法院副院長被提名人；7月10日及14日審查大法官被提名人，每位被提名人各由7位立委進行詢答。7月25日院會行使同意權案記名投票表決。

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