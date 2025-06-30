大法官被提名人拜會民眾黨！黃國昌出考題喊「要準時交問卷」 潘孟安回應

「會問大法官對一致決死刑、法庭直播、廢監察院等議題的看法！」總統府秘書長潘孟安30日率大法官被提名人前往拜會民眾黨團。民眾黨立院總召黃國昌公布題目，並提醒大法官被提名人，要準時繳交問卷，否則會影響黨團投票意向；同黨立委張啓楷指出，會針對法庭直播、廢監察院、司法不信任、中央與地方分權等議題就教大法官。

行使人事權超越黨派

總統府秘書長潘孟安與司法院長被提名人，包括蔡秋明，司法院副院長被提名人蘇素娥、大法官被提名人中正法律系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、高檢署主任檢察官林麗瑩、北大法律系教授陳慈陽、政大特聘教授詹鎮榮30日前往拜會民眾黨團。潘孟安先前已帶領大法官提名人選拜會過民進黨與國民黨團。

民眾黨立院總召黃國昌表示，民眾黨在人事同意權上超越政黨利益，在之前考試院與司法院審查都是優先排案，投票時也有支持考試院長周弘憲，他也感謝周弘憲上任後有履行承諾，修正《公務人員保障法》。他希望大法官可以提早繳交民眾黨出的問卷，不要在審查的前一天才繳交，否則會影響民眾黨團的投票意向。

觀察人選專業與勇氣

「希望各黨團支持，讓司法院能正常運作！」潘孟安表示，希望7位大法官的提名能順利通過，針對書面問卷的部分，也會遵守立法院朝野協商的結論儘速繳交。他認為，本次大法官也會秉持專業、暢所欲言，並發揮所學所長進行答詢。黃國昌表示，會依據專業性、獨立性，還有勇於對抗強權等指標進行評量。

民眾黨立委張啓楷表示，由於院長是檢察官出身，檢審一體的問題絕對是必考題，希望這次能至少有2位通過。另外，包括廢監察院、法庭直播、對司法的不信任感等都會在審查時詢問；同黨立委陳昭姿則說，她對於大法官將國會改革判定大多數違憲，還有一致決死刑有疑慮；民眾黨立委劉書彬則說，會對地方與中央分權等問題進行就教。

25日將投票表決

目前大法官審查流程為7月3日舉行司法院人事同意權案公聽會，7月9日上午審查司法院長被提名人、下午審查司法院副院長被提名人；7月10日及14日審查大法官被提名人，每位被提名人各由7位立委進行詢答。7月25日院會行使同意權案記名投票表決。

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