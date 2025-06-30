接見英國商貿副大臣 賴：盼英國支持台灣加入CPTPP

賴清德總統今（30）日上午接見英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander），感謝英國政府長期支持台海和平穩定，展現台英目標一致；今日台英再簽署提升貿易夥伴關係三項領域協議，有助推升雙邊經貿合作，期盼英國能公開支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），共同創造共榮發展的印太經貿新格局。

賴總統表示，台灣和英國前年簽署「提升貿易夥伴關係協議」，是台灣與歐洲國家簽署的第一個制度化經貿架構，格外具有意義；今天這項協議再進一步開花結果，很高興台英雙方針對投資、數位貿易以及能源與淨零排放等領域，再簽署三項子協議，有助於推升雙邊經貿合作，促進彼此產業發展。

賴總統指出，感謝英國政府長期支持台海和平穩定，並表示，這個月英國發布「戰略防衛檢討」及「國家安全戰略」兩報告，反對任何單方面改變台海現狀企圖，不僅展現台英目標一致，也彰顯出印太與跨大西洋區域的安全與繁榮密不可分。

賴總統表示，台灣和英國在科技產業具有高度互補優勢，面對全球供應鏈重組等國際經貿局勢，相信台灣和英國是彼此密不可分的關鍵夥伴，期盼英國能夠公開支持台灣加入CPTPP，共同創造共榮發展的印太經貿新格局。

艾禮遜表示，賴總統在致詞中提到區域和平與安全的更廣泛挑戰，英國當然也與七大工業國（G7）夥伴一同繼續重申對台海和平與穩定的承諾；台英關係具戰略性、長久且不斷發展，並重申英國長期的堅定立場，對雙方攜手合作、共同促進兩國社會的繁榮與韌性充滿信心。

艾禮遜表示，台灣正尋求資本多元並建立全球夥伴關係，相信英國是一個強大且具雄心的投資目的地；尤其對於在機器人、潔淨科技與先進產業領域居於領先地位的台灣企業而言，英國的市場穩定、開放，並與台灣對高科技、永續未來的願景相契合；期待接下來進一步討論如何在這些領域及更多方面深化彼此合作。