影／被爆7月辭議員轉任國安會 趙怡翔現身議場高喊「6字」回應

民進黨大安文山市議員趙怡翔傳除7月將請辭議員一職，赴國安會任職，引發熱議。趙昨天透過臉書發聲強調現階段會先把議會的事情做好，今天下午首度現身議場，議長戴錫欽更幽默要趙發表感言，引得在場哄堂大笑，趙僅高喊「大罷免大成功。」出來後面對媒體追問也未多談，重申當選後最重要就是要把議員工作做好，隨即上樓離去。

昨天新聞消息一出來後，趙怡翔先透過臉書表態會把議員職責與大罷免推動做好就未再發言，今天原定上午要出席交通委員會公館圓環公聽會也臨時喊卡，但下午臨時大會突然出現在議場，各黨派議員也上前關心趙本人。

議長戴錫欽在大會結束前，也幽默詢問趙是否有感言，趙連連擺手說，「沒有啦。」議場個議員也都哄堂大笑，戴表示，「市議會還是個很溫馨的地方」，趙隨即站起身表示，「今天唯一會講的六個字就是大罷免大成功。」隨即藍營議員也回嗆，「大罷免大失敗。」氣氛輕鬆活潑。

趙走出議場面對媒體詢問首度現身仍未多談僅表示，該說的臉書都說了，議會工作是他當選最重要的工作，現階段還是以議會的工作為優先，更何況事情還很多，也謝謝各界關係，隨即走樓梯快步上樓離去