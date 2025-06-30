制憲代表是欽點？葉慶元還原：當年17縣市民主機制選出

賴清德總統提當初制憲沒台灣代表，因與史實不符引發爭議，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤解釋，當時的代表是欽定，且僅占代表總人數0.8%。台北前法規會主委、律師葉慶元表示，當時制憲代表是由參議員選出，而參議員也是透過民主機制，經由17個縣市選出，所以賴總統就是說謊，請不要再拗了。

吳思瑤表示，不管是五五憲草或者中華民國制憲大會，台灣主體民意都並未實質參與，即便在1946年有派出18位所謂的台灣代表，不過也僅是時任行政長官陳儀欽點的代表，況且人數占制憲大會總體員額僅0.8%。

中廣公司前董事長趙少康今針對「團結國家十講」第三講開記者會評論，包含黃國昌、前立委鄭麗文、立委羅智強、葉慶元等共同出席。葉慶元表示，台灣有18位的制憲代表，而這些代表都是從當時的參議會中選出。

葉慶元表示，台灣省參議會是有經過民主機制的，是民國35年4月15日由17個縣市選出30位台灣省參議員，接著再選出制憲國民大會代表，這些都是民主選舉方式選出代表，並參與中華民國憲法的制定，所以賴總統第三講說沒有參與就是一個謊言、假訊息，請總統不要再拗了。

葉慶元還說，從憲法學角度來看，賴總統說立法院推違憲法案，真的非常令人遺憾，因為只有大法官可以宣告法律違憲，總統沒有這個權力，總統最多質疑法律違憲，聲請裁判，但這代表只是訴訟中一造，是當事人，不是一人說得算，尤其總統更要以總統高度必免宣稱法律是違憲的，因為總統有大法官提名權，可能影響大法官心證，提到個案違憲完全不妥當。