高虹安談停職心境 「無法好好兌現政見」最令她難過

新竹市是全台唯一立委、市長雙罷區域，市長高虹安今接受主持人黃光芹政論節目專訪，談起市長停職近一年的心境，她說，2022年她拿下9萬8121票勝選，即使當時他被抹黑、攻擊打成豬頭，但還是有很多人願意相信我，如今被停職，讓她無法好好用市長身分去實現她的政見，這部分是最令她感到難過的。

高虹安說，最令她衝擊的，是以前的生活從念書到工作都一直不停在忙碌，停職卻讓她有種被抽空的感覺，不過，正因如此，她才有更多時間去跟地方民眾深入互動，一起邀約運動，順便當作會勘，大家看到她仍會向她陳情，她也會依序將資訊轉給市府團隊，停職期間讓她更有機會看到先前未注意的正面回饋與需求。

高虹安指出，停職讓她最難過的，就是她沒辦法用市長身分好好實現她的政見，好在她上任就建立追蹤管考系統，用E化系統列出來，將各政見進度以KPI方式列出，她去年被停職那天，她就告訴代理市長邱臣遠，一定要落實追蹤管考系統，希望逐一將選舉提出的政見落實。

提起罷免案，高虹安說，相較於基隆市長與高雄市長罷免案，新竹市有很大的不同，因為基隆與高雄市長遭罷免時任期都未過半，但新竹市長已過兩年任期，倘若她被罷免，就是民進黨執政中央直接派人代理市長一職，這對民眾很不公平，因為2022年這麼高票選出的市長，被罷免後卻要被賴清德、柯建銘決定代理市長一職的人選，目前她只能努力迎戰大罷免。

另外，新竹市長高虹安日前在臉書貼出香山高中通學步道政績，遭綠營民代質疑這是學生自發性的公民活動，抨擊高虹安收割，對此，高虹安今回應，她在發文中有提到師生以公民提案呈現構想，但之後也需要實際執行，不能忽視市府在預算、建設、用地取得、設計建造上的努力。

高虹安今接受黃光芹政論直播節目《中午來開匯》專訪說，綠營主打她收割學生提案的構想，但構想不會具體化，還需要施政，市府後來也加入無障礙設備構思，通學步道開工典禮當天她還謝謝學生提案，卻被拿來政治操作，實在誇張，被說收割也有些過份。