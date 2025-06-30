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預算解凍 監院廉政專刊7/1恢復出刊網路公告

中央社／ 台北30日電

監察院今天說，先前因預算凍結而暫停廉政專刊編印業務，經立法院解凍預算，7月1日起恢復廉政專刊出刊及上網公告，預訂每週二、四各出刊1期。

監察院透過新聞稿表示，監察院114年度預算「財產申報業務-一般事務費」先前遭凍結，導致監察院廉政專刊編印業務暫停，此預算在5月12日經立法院司法及法制委員會舉行全體委員會會議決議准予動支，並於6月3日經提報院會，因此自7月1日起，將恢復廉政專刊出刊及上網公告。

監察院也說，第259期廉政專刊將在7月1日出刊，這期專刊內容包含總統賴清德等109人次的財產申報資料及訴願決定書等。完整內容可次出刊當天在監察院陽光法令主題網站，點選「公告園地」、「廉政專刊電子書」查閱。

監察院2月指出，因無預算辦理，因此民國114年應刊登公報並上網公告的公職人員財產申報資料，均採現場查閱。根據監察院陽光法令主題網，監察院上一次上網公布為去年12月24日廉政專刊第258期。

財產申報 監察院 廉政

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