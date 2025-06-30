快訊

日本絞刑室曝光！死囚伏法前見觀音像 外媒揭「毛骨悚然儀式感」

台積電尾盤爆量下殺 拖累台股下跌324點收22,256點

宅配女司機刺死男同事遭逮神情淡漠 死者月初才幫高中兒慶祝畢業

國安人士：中國打擊沈伯洋 首例跨境鎮壓台灣國會議員

中央社／ 台北30日電

捷克軍情局證實，中國駐捷克使館企圖策劃去年3月衝撞副總統蕭美琴座車，引發關注。國安人士表示，中國打擊立委沈伯洋，明顯是踩台灣民主的紅線，也是第一次「跨境鎮壓」這類行為，被用在直接攻擊特定的台灣國會議員。

捷克軍情局日前證實，中國駐捷克使館企圖策劃去年3月衝撞蕭美琴座車的行動，引起國際關注。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）隨即發表聲明，譴責此行為已跨越底線，若得逞將構成「國家恐怖主義」，呼籲各國譴責中國政治暴力。

美眾議院外委會多數黨黨團，及美中戰略競爭特別委員會民主黨團先後發文批評此為犯罪、脅迫行為。前白宮官員說，此事件足使捷克驅逐中國外交官。一位熟知中共海外暴力手法的涉外人士也表示，對各國政要施以不同方式的騷擾甚至恐嚇，已經是中國政府常見的手法。

國安人士日前在一場內部簡報提及，「跨境鎮壓」（Transnational Repression）的行為，G7峰會也一再提到這個名詞。

國安人士表示，從最近各類型複合式威脅的型態中，將意圖透過無論是法律、經濟或是協力行為，對特定打擊對象恫嚇、人身安全威脅等行為，參照國際的分類，把「跨境鎮壓」這一項獨立出來，作為後續樣態分析、管理風險、國際合作的基礎。

國安人士指出，「跨境鎮壓」的行為包括對政治人物或NGO團體進行所謂的「制裁」，也可能針對支持台灣或是支持某些民主國家的軍工企業等。近期國安單位觀察到「跨境鎮壓」的例子，最典型就是民進黨立委沈伯洋一案。

國安人士說，今年中國「兩岸媒體峰會」之後，中國的安全部門透過香港中聯辦所屬的官媒、文匯報與大公報兩個新聞集團，以及部分台灣的協力單位，對於沈伯洋進行越洋攻擊。

國安人士說，中國透過具有規格的錯假訊息操作，對所嫌惡的對象，進行人格貶損、信用打擊，以使個人或者團體被弱化，這也是第一次「跨境鎮壓」這類行為被用在直接攻擊特定的台灣的國會議員身上。

再者，中共對台滲透現象，是中國在6月5日發布所謂「資通電軍」對於中國駭侵行為。國安人士表示，中國公安單位公布20個大部分已退役的台灣資通電軍人員個資，指控他們參與所謂對中國的「駭侵」等。

國安人士強調，根據調查，不存在這些中國所謂「駭侵」的事實。最主要的是，中方以指控資通電軍的人員涉及攻擊中國民生設施、網路等來當藉口，揭露這些現、退役人員的個資，並聲稱要進行司法制裁。中國以廣州市天河分局發布要對這些人員進行「制裁」，表示中國對台灣的管轄權。

國安人士表示，中共指控台灣資通電軍「駭客侵犯」更重要的目的是進行「跨境鎮壓」，恫嚇我方人員，也透過協力單位傳散中方所謂的「調查報告」。

國安人士表示，中國所謂「蚍蜉撼樹」網路「駭侵」調查報告根本弄錯指揮官，事實上前指揮官簡華慶中將早已調職，內容大部分是錯誤的。

資通電軍 捷克 國安人士

延伸閱讀

馬英九喊「和平民主統一」 沈伯洋：傷害國格、違法行為

蕭美琴去年訪問險釀車禍！捷克證實「陸方所為」 總統府：強烈譴責

【重磅快評】沈伯洋、郭昱晴的「別人交流是統戰，我沒有賺紅錢」邏輯

被沈伯洋提告 傅崐萁嗆沈：到法院講清楚賺多少紅錢

相關新聞

【重磅快評】不許「大展鴻圖」 青鳥的大罷免、大自卑

近日中國饒舌歌手攬佬的神曲「大展鴻圖」在台灣爆紅，洗腦旋律與搞怪舞蹈火遍社群，畢業生、啦啦隊女神、幼幼電視台、藝人、店家...

制憲代表是欽點？葉慶元還原：當年17縣市民主機制選出

賴清德總統提當初制憲沒台灣代表，因與史實不符引發爭議，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤解釋，當時的代表是欽定，且僅占代表總人數...

高虹安談停職心境 「無法好好兌現政見」最令她難過

新竹市是全台唯一立委、市長雙罷區域，市長高虹安今接受主持人黃光芹政論節目專訪，談起市長停職近一年的心境，她說，2022年...

立院初審通過新住民發展署組織法 權限職掌待朝野協商

為維護61萬名已取得中華民國國籍新住民基本權益，立法院司法法制委員會今初審通過「內政部新住民發展署組織法」草案，依據「新...

館長稱中國14億人決定台灣人性命？ 黃國昌：斷章取義

網紅「館長」陳之漢近期直播中講到「台灣2300萬人的性命是由中國14億人決定」，引發「舔太徹底」批評。民眾黨主席黃國昌今...

補繳除籍逾2千失聯 移民署：有意願不會逕行註銷戶籍

陸委會要求陸配及其子女補繳「除籍證明」的專案，將在今天截止，本次共通知1萬2,146人，共5,534人已補繳、2,572...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。