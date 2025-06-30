立院初審通過新住民發展署組織法 權限職掌待朝野協商

為維護61萬名已取得中華民國國籍新住民基本權益，立法院司法法制委員會今初審通過「內政部新住民發展署組織法」草案，依據「新住民基本法」設立新住民發展署。至於草案中規範新住民發展署的權限職掌、正副署長的職稱、官職等、員額等配置，以及施行日期，相關條文皆保留待協商。

司委會國民黨籍召委吳宗憲指出，依據內政部移民署統計，新住民（包括大陸港澳）外配人數已超過61萬人，若再加上第二代子女，新住民家庭人數已超過100萬人，新住民權益照顧問題，政府不能只是喊口號。

吳宗憲提到「新住民基本法」雖在去年7月三讀通過，但至今行政院尚未公布施行日，導致我國目前整體移民政策方向定位不明，以致無法有效開展主責機關的具體下位法令，造成相關制度修正，常陷入「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。

吳宗憲指出，移民署本職業務是移民管理，新住民都是已經取得台灣身分證的，他們與小孩在生活上遇到的問題，例如顯性歧視、隱形歧視，遇到的困境來自於生活的方方面面，移民署常常無法感同身受，更遑論有能力去處理。今日排審「新住民發展署組織法」，就是為成立專責機構統籌規畫、推動新住民事務，包括就學、就業、關懷及多元服務等，真正落實推動多元族群的權益。