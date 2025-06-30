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館長稱中國14億人決定台灣人性命？ 黃國昌：斷章取義

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
「館長」陳之漢。圖／聯合報系資料照片
「館長」陳之漢。圖／聯合報系資料照片

網紅「館長」陳之漢近期直播中講到「台灣2300萬人的性命是由中國14億人決定」，引發「舔太徹底」批評。民眾黨主席黃國昌今天表示，館長口直心快，而且他的直播時間一向很長，建議看館長直播的人要把一整個脈絡聽完，抓其中一兩句放大詮釋並做政治攻擊，真的大可不必。

館長前陣子赴中國大陸旅遊並直播，造成各界熱烈討論，返台後也持續在網路跟網友互動相關話題，而前日在一場直播中，表示「台灣2300萬人的性命是由中國14億人決定」，引發網友討論及批評。

中廣公司前董事長趙少康今開記者會評論「國家團結十講」第三講，包含黃國昌、前立委鄭麗文、立委羅智強、律師葉慶元等也一同出席發表評論。其中黃國昌於會後接受媒體聯訪時回應館長相關話題。

黃國昌表示，館長直播都很長，真正常常看館長直播的人就不會只抓一兩句話來斷章取義；其實館長就是一位公民，常常在直播時講很多話，口直心快，不像政治人物講話斟酌再三，比較小心，真心建議要聽館長講話要把一整個完整脈絡的話聽完，抓一兩句片段的話，放大詮釋並做政治攻擊，真的大可不必。

賴清德總統昨天在「團結國家十講」第三講以「憲政體制」為題演說，中廣公司前董事長趙少康上午舉行記者會評論針對賴總統憲政體制發表談話，立委黃國昌（圖）出席發表評論。記者林伯東／攝影
賴清德總統昨天在「團結國家十講」第三講以「憲政體制」為題演說，中廣公司前董事長趙少康上午舉行記者會評論針對賴總統憲政體制發表談話，立委黃國昌（圖）出席發表評論。記者林伯東／攝影

黃國昌 館長 直播

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