館長稱中國14億人決定台灣人性命？ 黃國昌：斷章取義

網紅「館長」陳之漢近期直播中講到「台灣2300萬人的性命是由中國14億人決定」，引發「舔太徹底」批評。民眾黨主席黃國昌今天表示，館長口直心快，而且他的直播時間一向很長，建議看館長直播的人要把一整個脈絡聽完，抓其中一兩句放大詮釋並做政治攻擊，真的大可不必。

館長前陣子赴中國大陸旅遊並直播，造成各界熱烈討論，返台後也持續在網路跟網友互動相關話題，而前日在一場直播中，表示「台灣2300萬人的性命是由中國14億人決定」，引發網友討論及批評。

中廣公司前董事長趙少康今開記者會評論「國家團結十講」第三講，包含黃國昌、前立委鄭麗文、立委羅智強、律師葉慶元等也一同出席發表評論。其中黃國昌於會後接受媒體聯訪時回應館長相關話題。