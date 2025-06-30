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補繳除籍逾2千失聯 移民署：有意願不會逕行註銷戶籍

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
陸委會要求陸配及其子女補繳「除籍證明」的專案，將在今天截止，尚有2,237人尚未聯繫上。移民署長林宏恩今天受訪表示，對於這2千名陸配，會透過各種管道來找出來，只要她們展現出願意去處理的意願跟行動，對於註銷戶籍這種重大的事件，「我們不會逕予去做處理」。記者胡經周／攝影
陸委會要求陸配及其子女補繳「除籍證明」的專案，將在今天截止，尚有2,237人尚未聯繫上。移民署長林宏恩今天受訪表示，對於這2千名陸配，會透過各種管道來找出來，只要她們展現出願意去處理的意願跟行動，對於註銷戶籍這種重大的事件，「我們不會逕予去做處理」。記者胡經周／攝影

陸委會要求陸配及其子女補繳「除籍證明」的專案，將在今天截止，本次共通知1萬2,146人，共5,534人已補繳、2,572人具結或延期辦理、1,803人久居國外未能辦理，另有2,237人尚未聯繫上。

移民署長林宏恩今天出席立法院內政委員會受訪表示，對於這2千名陸配，會透過各種管道來找出來，只要她們展現出願意去處理的意願跟行動，對於註銷戶籍這種重大的事件，「我們不會逕予去做處理」。林宏恩說，對於這2千名陸配，會透過各種管道來找出來。主要有可能是這些陸配在台未育子女，屬於比較年長、孤老弱勢，「我們會窮盡一切方式，包括透過所謂的健保資料鉤稽，或國安單位的協尋，共同把她找出來解決這個問題。」

陸配 移民署 子女

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