鼓勵學子、投資下一代 立委頒發獎學金

立委賴瑞隆29日在高雄市立社教館舉辦「114年度優秀學生獎助學金頒獎典禮」，由各級學校推薦、經基金會審核通過的418位學生獲獎。這項計畫自啟動至今已累計超過2,000位學生得獎，鼓勵孩子們努力學習，勇敢追逐夢想。

典禮現場，議員黃彥毓及各校校長也到場，與家長、學生一同見證感動時刻。

賴瑞隆表示，他來自勞工家庭，深知教育對孩子的重要性，除努力持續爭取各學校校園環境設施改善，翻新老舊廁所、整建操場、體育館、籃球場、廚房、視聽教室與通學步道等工程，同步推動校舍整建、班班有冷氣與電力系統升級。他認為，好的教育環境是孩子學習成長的基本條件，更是這一代對下一代的重要投資。

賴瑞隆表示，自己獲得立法院公督盟評鑑連續18次優秀立委，也希望把這能量鼓勵孩子們，因此過去參與各項獎學金計畫。去年大選結束後，更特別將選舉補助款360萬全數捐出，作為優秀學生獎學金使用，並持續舉辦寒暑假孩子學習營隊，鼓勵學生回到學校學習，也弭平教育資源差距。

賴瑞隆提到，同時他也捐贈提供偏鄉地區教具與生活物資，讓學習不因區域而有嚴重落差。這幾年與各學校密切合作，給孩子們更多支持鼓勵。

今年農曆年前後，賴瑞隆也與新世代教育基金會，走訪高雄市11所育幼院，依照院方需求捐贈生活與年節物資，提供白米、書籍、保久乳、衛生紙、洗沐用品等生活物資，並前往偏鄉育幼院，送給孩童各式新書及獎助學金，給予偏鄉孩子們更多支持關懷。

賴瑞隆強調，孩子是大家的未來，讓所有孩子都能得到鼓勵照顧，更是重要的目標，這次頒發418位優秀學生獎狀及獎學金，希望鼓舞他們努力多元學習，行行出狀元，努力朝自己喜愛的人生夢想前進。