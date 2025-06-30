【重磅快評】不許「大展鴻圖」 青鳥的大罷免、大自卑

近日中國饒舌歌手攬佬的神曲「大展鴻圖」在台灣爆紅，洗腦旋律與搞怪舞蹈火遍社群，畢業生、啦啦隊女神、幼幼電視台、藝人、店家等共舞同樂；青鳥卻覺得異常刺耳，四處出征、檢舉，業者、電視台被迫道歉或下架。大罷免激化社會對立，原本搞笑的流行文化，卻成為綠衛兵的「獵巫對象」，果然不到台灣，不知道文革還在搞。

青鳥把「大展鴻圖」視為眼中釘，彷彿只要有人唱跳，就是被中國洗腦；更誇張的是，有人打電話要求電視台全面封殺此歌，錄音內容再被上傳社群，仿若網路公審的業績展示，為大罷免添柴火。

台灣年輕人喜歡大展鴻圖，才不是因為認同中國政權，而是因為流行、KUSO，甚至在無奈現實中尋找一點宣洩出口，一種透過惡趣味或流行音樂元素，創造生活樂趣的方式，非關政治意識、無涉兩岸統獨。如果綠營硬要將這樣的文化現象視為敵意滲透或認知作戰，甚至是第五縱隊，其實是自曝其短，不僅文化狹隘，更缺乏自信底氣。

民進黨對支持者洗腦「抗中保台」、「逢中必反」，凡與中國相關者，皆視為威脅、統戰、賣台，連中國相關路名、蔣公遺毒都欲除之而後快，怎麼可能容忍中國歌曲在台灣爆紅？

陸委會日前敲鑼打鼓出征親中藝人，唱中國歌被檢舉、教小孩跳流行舞蹈也可能是「教壞下一代」。在這樣的肅殺氛圍裡，台灣的「大展鴻圖」被視為「大展紅圖」，卻是抓錯重點而不自知；事實上，限制井底之蛙的不只是那口井，更多的是那隻綠青蛙打從心底的自卑作祟。

民進黨固然可以「反中」，但不能「反智」，文化創意不是任何人的政治工具，台灣可以警惕嚴防威權體制，但不該懼怕中國的歌曲與文化，否則iPhone手機等科技產品也有中國製造等元素，台灣是不是也要全面抵制？

真正有自信的社會，不會因為一首流行歌就被擊垮或洗腦。那些批評大展鴻圖是低俗、統戰的政客，可以選擇自己不喜歡，但不應剝奪別人喜歡的權利，這不是自由，而是霸凌。

不許大跳大展鴻圖，其實是與年輕人逆風而行、對台灣年輕人失去信心，當文化創作被無限上綱為政治審查，這個社會還期待大展什麼鴻圖？

民進黨推動大罷免，只要能激化反中情緒就在所不惜，在綠營同溫層，即使與全世界為敵也無所謂。