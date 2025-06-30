民進黨團：1946年制憲代表僅被指定 非台灣實質民意

賴清德總統昨天發表團結國家第三講，接連引來在野黨與外界質疑史觀錯誤，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，不管是五五憲草或者中華民國制憲大會，台灣主體民意都並未實質參與，所謂的制憲代表也僅是「被代表、被指定」，藍白跳腳歪樓只是不敢面對真相。

賴總統昨天以「憲政體制」為題發表團結十講，提及中華民國當初制憲，包括五五憲草或1946年通過的中華民國憲法，「台灣沒有派員參加。」

吳思瑤上午在立法院受訪時指出，賴總統啟動團結國家十講，在在引發藍白立委的撻伐跟攻擊，「他們不是跳腳就是歪樓，當然我們都可以理解」，畢竟在面對大罷免大成功，在野黨就是想方設法地透過移花接木、斷章取義等方式，想要曲解與渲染賴總統團結十講的原意。

吳思瑤說，不管是1936年的五五憲草、1946年的中華民國制憲大會，兩次都未有台灣的主流民意實際參與，即便在1946年有派出18位所謂的台灣代表，不過也僅是時任行政長官陳儀欽點的代表，「台灣只是被代表，而不是真正代表台灣實質參與的民意。」

吳思瑤說明，直到落實台澎金馬國民大會改選、1991年以降啟動七次憲改，台灣才有足夠民意建構中華民國憲法，因此在台灣的每一個國人、政治工作者與政黨都要恪遵憲法，而不是像本屆的在野黨立委，一手對著國旗宣誓恪遵憲法，過去一年多的行徑卻是在違逆憲法。

吳思瑤質疑，1946年中華民國制憲大會，當時的總體員額為2050人，台灣代表占比僅不到百分之一，況且還只是所謂的「被代表、被指定」，是否有足夠的民意代表性，國民黨只會不斷歪樓、跳腳、移花接木跟斷章取義，就是因為賴總統的團結十講打到在野黨痛處。

吳思瑤強調，台灣是一個擁有主權的獨立國家，所有政黨與從政者都要恪遵憲法，這是每一個國人都要有的正確法治概念，「每天移花接木、斷章取義也無助於反罷免的態勢，要跟台灣民意站在一起才能夠挽回民意。」

針對賴總統「不是表決多數就贏」的說法，吳思瑤則表示，多數尊重少數、少數服從多數，這是民主運行的基本原則，但是本屆立法院只有多數行使暴力表決，「該討論沒有討論，委員會中心主義被踐踏，立法院長韓國瑜不協商，這就是多數完全沒有尊重少數。」

吳思瑤強調，如果台灣真的是獨裁國家，怎麼可能有公民發動罷免行動、藍白立委肆無忌憚對國家元首進行抹黑潑糞，在野黨要戰獨裁就勇敢向中國說不，而這也是賴總統啟動團結國家十講，從一開始就不斷要告訴國人的事情，「我們最主要的敵人、境外敵對勢力就是獨裁中國，不接受這種非民主的獨裁國家罷免台灣。」