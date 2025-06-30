賴修憲說爭議延燒 府略關鍵字句 綠：歡迎在野提出史觀

賴清德總統昨（29日）在團結國家第三講時稱，「五五憲草或一九四六年所通過的中華民國憲法，台灣是沒有派員參加」，遭指史觀有誤。總統府事後公布的新聞稿則沒有提到這句話。民進黨發言人吳崢表示，賴總統的目標在與全民討論溝通，也歡迎在野黨，包含有意問鼎大位的台中市長盧秀燕提出自己的史觀。

賴總統昨指出，「修憲一到七次都有具體內容，歷經七次修憲，建構起以台灣為主體的民主共同意識。民主就是人民作主的共同意識。五五憲草或1946年所通過的中華民國憲法，台灣是沒有派員參加，一直到前後七次修憲，台灣人民才是修憲的主體。」而總統府新聞稿只留下前半段，並未提及後半段。

對此，總統府並未回應。

對於賴所稱台灣沒有代表參與1946年制憲國大，郭雅慧昨說明，賴總統原意是指當年制憲代表並非經過台灣人民普選產生。

民進黨發言人吳崢今（30日）表示，賴總統的演說重點在透過台灣7次修憲，共同形塑主權在民的精神，強化民主制度；藍白急著針對裡面的細節放大轉移焦點，卻不回應賴總統花了很多篇幅著墨的「藍白在立院破壞憲政制度，破壞7次修憲成果」，為何藍白不回應，很明顯他們心虛。

吳崢說，賴總統發表團結國家十講，就是歡迎全民討論，並提出意見，在此原則上，民進黨歡迎在野黨表達其主張，例如，盧秀燕稱「賴所謂『中華人民共和國從未統治過台灣』是個人史觀」，吳崢說，「我們也很想聽聽盧市長的史觀，在您的史觀之下，台灣何時屬於中華人民共和國的一部分？」

此外，網紅館長陳之漢前天（28日）晚間在YouTube頻道直播時表示，「台灣是台灣人的，也是大陸14億人同胞的同胞，台灣2300萬人是決定這個國家的發展方向，但是我們上面的性命，是你們14億人去決定。」

吳崢表示，館長的說法正是中共官方論調，館長的言論比前總統馬英九更統更紅，既然國民黨立法院黨團總召傅崐萁明天要邀請館長一起赴花蓮替反罷免行動造勢，就請傅崐萁說明是否也認同館長的兩岸立場。