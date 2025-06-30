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府稱台灣非普選代表參與制憲 蔡正元舉美國憲法批硬拗
賴清德總統昨天演說提到，「五五憲草或1946年所通過的中華民國憲法，台灣沒有派員參加」，遭國民黨斥是事實錯誤。總統府表示，賴總統的原意是指當年的制憲代表並非經過台灣人民普選產生。前立委蔡正元說，制訂「中華民國憲法」的代表和制訂「美國憲法」的代表都是間接選舉產生，這有什麼好說嘴的？
蔡正元指出，1787年美國制訂「美國憲法」用以取代1781年的「邦聯條例」，制訂「美國憲法」的「制憲代表」共有74位由各州的「社會團體」推薦，最後由各州的「州議會」推選產生，不是由人民普選產生。
蔡正元說，賴清德總統率先說，制訂1946年「中華民國憲法」的「制憲國民大會」，台灣沒有派員參加。事實上台灣派了18名「制憲國民大會代表」出席，這些代表都是由各個「縣市區域」或「社會團體」遴選後，再由「台灣省參議會」票選產生，跟「美國憲法」制憲代表ㄧ樣由間接選舉產生，不是由人民普選產生。
蔡正元質疑，總統府發言人辯解說，賴清德的意思是，「台灣沒有派員」是指「台灣派員不是人民普選產生」，兩者意思差很多，這樣硬拗不太好吧？
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