7月辭議員轉戰國安會？趙怡翔：充完電繼續衝

昨有媒體報導，民進黨北市議員趙怡翔七月將請辭議員，轉戰國安會。民進黨人士認為，趙學經歷優秀，若被挖角可以預期。不過，趙僅在臉書表示，最重要事情，就是議會工作，以及協力七二六罷免投票順利成功，未正面回應。昨晚至本報截稿前，總統府並未回應此事。

民視新聞網報導，趙怡翔傳出將於七月請辭議員一職，轉戰國安會，至於是何種職務，尚未定案。趙是英國倫敦大學國際經濟法碩士，在前總統蔡英文政府時期，曾擔任外交部駐美國代表處政治組組長，相關經歷豐富。

民進黨人士分析，以趙學經歷，當初選議員也有不少人覺得「大材小用」，議員工作也跟他過去工作有很大不同，但其工作能力優秀，若真的被挖角入閣也是可預期，只是時間點較為特殊。

趙怡翔昨在臉書分享帶孩子參加活動提到，周末陪家人充電，並提到平日最重要的事情，就是議會工作，以及協力七二六的罷免投票順利成功。趙也說，還有很多工作要完成，「充完電，繼續往前衝」。