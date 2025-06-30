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蕭美琴訪捷險遭撞 黃國昌：不能只炒新聞應嚴正交涉

聯合報／ 記者劉懿萱林麗玉／連線報導
民眾黨主席黃國昌。記者劉懿萱／攝影
民眾黨主席黃國昌。記者劉懿萱／攝影

副總統蕭美琴去年出訪捷克，傳出中共外交人員尾隨，險釀車禍，捷克軍情局證實此事，引發譁然。民眾黨主席黃國昌昨表示，去年發生在捷克的事件若屬實，我國政府應跟捷克嚴正交涉，不是在台灣炒新聞就算了，「捷克到底處理到什麼程度？人放了嗎？」要跟全體國人說明清楚。

黃國昌說，國家正副元首在國外遭到這樣的事，必須以嚴重的態度來面對，「人到底是誰？偵辦進度如何？有沒有被起訴？有沒有接受應有處罰？」都有必要交涉、釐清。

黃也說，民進黨在府院黨高層養的共諜，洩漏了多少機密？吳釗燮要負到什麼樣的責任？這些事情，難道政府不應該跟全體國人說清楚講明白嗎？

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