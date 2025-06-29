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御用按摩師透露 李登輝曾用日文飆罵馬英九

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
李登輝夫婦。本報資料照片
李登輝夫婦。本報資料照片

曾為多位政壇大老調理的按摩師朱素心在一場新書發表會透露，台灣2000年政黨輪替的那一夜，時任台北市長的馬英九李登輝官邸外時，李登輝罕見批評馬英九無能，還用日文飆罵。

當時人在總統官邸的朱素心回憶，按摩的時候，馬英九就在外面很吵，從來不講別人的李登輝，說馬英九是沒有能力的人，還罵了一句「八嘎呀囉」。

朱素心說，包圍在官邸外的抗議民眾說第一夫人曾文惠拿了8000萬元的珠寶，坐長榮飛機跑了，曾文惠欲公開亮相破除流言，李登輝反對，要妻子別中計。

2000年總統大選，民進黨的陳水扁意外勝出，國民黨連蕭配敗選，泛藍群眾連夜包圍李登輝總統官邸與國民黨中央黨部，要求黨主席的李登輝下台負責，馬英九為安撫群眾情緒也趕到現場，承諾要替支持者轉達訴求，被李登輝拒於門外；而後遭解讀為馬英九對李登輝間接逼宮。

朱素心在「手推權富：朱素心的傳奇人生」新書發表會時解密了當時的另一場景，平時不批評人的李登輝難得動氣。

為這本書作序的李登輝文膽李靜宜則在序文提到，李登輝曾在接受朱素心按摩時，思及故子李憲文而落淚。

馬英九 李登輝 官邸

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