去年蘇丹紅事件人心惶惶 食藥署遭監院糾正回應三措施

去年「蘇丹紅」食安事件鬧得沸沸揚揚，民眾更對紅色調味料避之唯恐不及。監察委員田秋堇及蔡崇義調查發現，民國111至113年2月間，6家食品業者自境外輸入28批、共28萬公斤含蘇丹色素的辣椒粉，不但業者自主管理有缺失，就連衛福部食藥署也沒做好把關責任，因此通過糾正。

此調查發現，蘇丹紅事件中，負責邊境把關的食藥署直至去年1月民眾檢舉並追查，才發現影響層面廣大，下架及封存辣椒粉及相關產品逾70萬公斤。調查進一步指出，其實，食藥署在民國112年前，已陸續接獲香港、新加坡等關於食品添加蘇丹色素的國際警訊，雖有因應，但仍未能有效阻斷該案相關業者違法輸入摻有蘇丹色素之辣椒粉。

兩位監委指出，由於食藥署邊境風險核判及相關查驗措施猶有不足，要求食藥署及商發署應確實暢通橫向聯繫管道，並落實商工登記公示資料的警示註記。監察院社福及衛環委員會於6月18日通過兩位監察委員提案，糾正食藥署。

對此，食藥署表示，待收到監察院糾正及調查意見後，將就監察院所提意見回應。目前食藥署就邊境查驗管制蘇丹色素，分別針對國外製造廠、產品及國內蓄意違規業者，提出精進三大政策，包括源頭管理、阻絕境外、一網打盡。

食藥署表示，源頭管理部分，辣椒粉(乾)輸入時應檢附不含蘇丹色素的檢驗報告，若經邊境檢出蘇丹色素者，將停止國外製造廠輸入查驗。阻絕境外方面，對於高風險產品精準抽驗，檢出蘇丹色素產品應予銷毀，不得退運，並針對該國家同產品採監視查驗一年，就是百分之百逐批查驗。最後是一網打盡，針對檢出蘇丹色素不合格的進口商及其關係企業，相關產品不分國別，採監視查驗6個月。