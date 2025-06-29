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傳7月辭北市議員轉戰國安會？ 趙怡翔臉書回應了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
媒體報導民進黨大安、文山議員趙怡翔7月將請辭議員，轉戰國安會，震驚各界，趙僅在臉書表示，最重要事情，就是議會工作，以及協力726罷免投票順利成功，未正面回應。圖／取自趙怡翔臉書
媒體報導民進黨大安、文山議員趙怡翔7月將請辭議員，轉戰國安會，震驚各界，趙僅在臉書表示，最重要事情，就是議會工作，以及協力726罷免投票順利成功，未正面回應。圖／取自趙怡翔臉書

媒體報導民進黨大安、文山議員趙怡翔7月將請辭議員，轉戰國安會，震驚各界。不過黨內人士認為，趙學經歷優秀，更有外交相關經驗，若被挖角可以預期。趙僅在臉書表示，最重要事情，就是議會工作，以及協力726罷免投票順利成功，未正面回應。

據「民視新聞網」報導，趙怡翔傳出將於7月請辭議員一職，轉戰國安會，至於是何種職務，則尚未定案。不過趙是英國倫敦大學國際經濟法碩士，在前總統蔡英文政府時期，曾擔任外交部駐美國代表處政治組組長，相關經歷豐富。

黨內人士分析，趙的學經歷豐富優秀，當初選議員也有不少人覺得「大材小用」，議員工作也跟他過去工作有很大不同，但其工作能力優秀，若真的被挖角入閣也是可預期，只是時間點較為特殊。

趙怡翔稍早在臉書分享今天帶孩子參加活動提到，周末陪家人充電，平日最重要的事情，就是議會工作，以及協力726的罷免投票順利成功。

趙怡翔說，無論是議會或是與公民團體的合作，都還有很多工作要完成，充完電，繼續往前衝。

趙怡翔 議員

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