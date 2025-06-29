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將會晤賴清德！英國商業貿易部長訪台 盼促進與台北貿易

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英國商業暨貿易部主責貿易政策與經濟安全的副大臣亞歷山大。美聯社
英國商業暨貿易部主責貿易政策與經濟安全的副大臣亞歷山大。美聯社

英國政府表示，英國商業貿易部長艾禮遜（Douglas Alexander）於周日訪問台灣進行會談。此行旨在促進與台北的貿易，但可能會激怒中國。

據台媒報導，這位工黨政治人物於周六晚抵達台北，訪問行程為兩天，其中包括與台灣經濟部次長江文若共同主持第27屆台英經貿對話會議，並見證台英「提升貿易伙伴關係（ETP）」三項領域協議的簽署，其重點著眼於投資、數位貿易和能源與淨零排放。

據悉艾禮遜此行還將與台灣總統賴清德會晤，參觀位於新竹的太空中心，並與台英企業界代表交流。

英國在台辦事處表示，艾禮遜此行進一步向台灣強調，英國​​要與台灣做生意。強化貿易投資是英國現任政府「變革計劃（Plan for Change）」的重要一環，以提升英國經濟發展為核心使命。

艾禮遜表示，英國與台灣的貿易關係由來已久，雙邊貿易總額更在去年創下歷史新高。「但我們知道英國企業還會有更多機會，能在台灣充滿多元活力的經濟商機中獲益。」

英國商業貿易部長是級別次於商業貿易大臣的官員。英國只與北京有正式的外交關係，但在台北設有事實上的大使館。英國會派出副部長級別的官員與台灣相應級別的代表舉行會談，但按照慣例，內閣大臣級別的官員不會與台灣官員會面。

歐盟議會代表團、美國關島總督訪台

路透社指出，艾禮遜此行正值英中兩國尋求修復關係之際，英國首相基爾．斯塔默預計將於今年訪問北京，這將是自2018年以來英國領導人首次訪華。

儘管做出了這些努力，緊張局勢依然存在。上周，中國軍方批評英國軍艦穿越台灣海峽，稱其蓄意「制造麻煩」。

中國聲稱民主治理的台灣是其領土，並強烈反對台灣與外國政府進行任何官方互動，認為這些互動代表了對台灣尋求被承認為獨立國家的願望的支持。

（路透社、中時新聞網等）

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關係 英國 經濟發展 對台 北京

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